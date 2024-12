"Cuore puro" a Portocannone, ancora lirica di qualità a Dialoghi D’Autore

PORTOCANNONE. Continua il tour di “Cuore puro”, l’ultimo libro dell’autrice molisana Laura D’Angelo. Laura D’Angelo sarà ospite del Salotto letterario di Portocannone, a cura dell’Assessore Valentina Flocco e dell’Amministrazione comunale, domani, venerdì 27 dicembre, alle ore 18.30, presso la Sala del Consiglio e del Caffè letterario. Previsti gli interventi di Valentina Flocco, che modererà l’incontro, e del Sindaco Francesco Gallo, per i saluti di rito. Le letture saranno a cura dell’attrice Annamaria Graziani, con gli intervalli musicali a cura di Fausto De Santis. Un evento di alto spessore letterario, dedicato ai sentimenti e al nitore di una parola poetica che si vuole profonda e leggera insieme, capace di sfiorare le emozioni più intime di ognuno di noi.

Il volume, edito dalla casa editrice Interno Libri Edizioni, è stato presentato a Milano da nomi prestigiosi del panorama nazionale e internazionale come Angelo Gaccione, Marco Pelliccioli e Gaetano Liguori, è stato ospite del Salone OFF presso la Casa della Poesia di Torino, in occasione del Salone internazionale del libro 2024, nonché recensito da critici autorevoli come Enrico Grandesso, Federico Migliorati, dalla poetessa Gabriella Sica, e su La Lettura de Il Corriere della Sera, nella nota critica del celebre poeta e scrittore Franco Manzoni. Laura D’Angelo è studiosa di letteratura, critico letterario, narratrice e poetessa. Ha pubblicato “Cuore puro” (Interno Libri, 2024), “Poesia dell’assenza” (Il Convivio, 2023), “Sua maestà di un amore” (Scatole Parlanti, 2021). Dottore di ricerca in Studi umanistici e filologa classica, si dedica alla scrittura scientifica su riviste accademiche di poesia e di letteratura, tra cui «Gradiva- International Journal of Italian Poetry», ed. Olschki, Firenze; «Letteratura e dialetti», «Studi medievali e moderni».

Scrive inoltre sulle riviste online Insula europea, Laboratori poesia, Versolibero, Verbumpress, Radici Digitali.eu., Sinestesieonline. Suoi scritti sono stati pubblicati su «La Repubblica» (La bottega della Poesia- Bari), su litblog e siti di poesia e letteratura online come Il blog di Interno Poesia, Centro cultural Tina Modotti, Pelagos Letteratura, Le parole di Fedro, Il giardino dei poeti, La rosa in più, Metaphorica, Rivista di poesia, Frequenze poetiche, L’Estroverso, e recensiti tra le altre sulle pagine de "La Lettura" de "Il Corriere della sera" e "Avvenire". L’evento dedicato a “Cuore puro” chiude il calendario di presentazioni di libri previsto dall’Amministrazione comunale di Portocannone, un calendario sempre più di spessore e di qualità con nomi del panorama letterario nazionale, volto sempre più a diffondere cultura e fare del territorio la culla di un nuovo umanesimo improntato ai valori della condivisione e della formazione.

“Prendiamoci del tempo per noi! Contenuti intimisti, profondissimi, prosa e versi che si leggono e fanno eco nel cuore, perché sono i sentimenti di ognuno di noi a essere tradotti in poesia; sono convinta che incontrare Laura, fermarsi ad ascoltare le sue parole preziosissime attraverso la voce di Annamaria, unite alla musica di Fausto, sia un ottimo modo per trascorrere un pomeriggio di rara Bellezza. E la Bellezza, come si sa, nutre l’anima”, chiosa Valentina Flocco.