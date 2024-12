Scavi in Palestina, lo studio dell'archeologa termolese Giulia Spadanuda

TERMOLI. Tra Natale e Capodanno, si rinnova stasera l'appuntamento culturale coi Venerdì dell'Archeoclub. In programma una conferenza con la socia della sezione di Termoli Giulia Spadanuda.

Incontro fissato alle 17, nel salone della chiesa della Madonna del Carmelo, in via Panama.

"Nuove ricerche presso il Monastero di Campo dei Pastori a Betlemme (Beit Sahour) in Palestina.

Previsti saluti e presentazione a cura di Oscar De Lena e Lucia Lucianetti, presidente e vice dell'Archeoclub termolese.

L'archeologa termolese, prima della guerra in Palestina, stava scavando insieme ad altri giovani archeologi a Betlemme; allo scoppiare della guerra ha fatto in tempo a ripartire per l'Italia.