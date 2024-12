Iniziamo l'anno con un tuffo: confermato il bagno di Capodanno

TERMOLI. Confermato anche per il primo giorno del nuovo anno il tradizionale Bagno di Capodanno, organizzato con il patrocinio del Comune.

Il gruppo storico e inossidabile di partecipanti, come sempre, sfiderà le condizioni meteo che il primo gennaio 2025 potrebbe riservare. Allo scoccare del mezzogiorno, in costume da bagno, augureranno un felice anno nuovo a tutti i termolesi tuffandosi nelle gelide acque del nostro mare. Nel primo gennaio 2024, la giornata era quasi primaverile, mentre quest’anno le previsioni indicano un cielo sereno ma temperature tipicamente invernali, quindi rigide. Tuttavia, come dimostrato negli anni precedenti, questo non sarà un problema per i temerari del primo bagno dell’anno.

Ricordiamo, ad esempio, l’edizione del 2014: il 31 dicembre 2013 nevicò abbondantemente, e il giorno seguente, con cielo coperto, una temperatura di -2 gradi e un vento di bora sostenuto, furono comunque tantissimi i partecipanti che sfidarono il gelo. L’appuntamento è quindi fissato per mercoledì 1° gennaio 2025, alle ore 12:00, sull’arenile prospiciente il Lido Lampara, lungo il lungomare nord Cristoforo Colombo.