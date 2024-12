Sport e unione al Boccardi-Tiberio

TERMOLI. Il 20 dicembre scorso, presso l’Iis Boccardi - Tiberio di Termoli, si è svolta una coinvolgente Giornata dello Sport, occasione dedicata all’unione e alla condivisione attraverso il linguaggio universale dello sport.

Protagonisti dell’evento sono stati gli studenti del Boccardi - Tiberio, che hanno affrontato i coetanei dell’Istituto Alberghiero "Federico di Svevia" di Termoli in appassionanti competizioni di calcio a 5 e basket 3 vs 3. Più che il risultato sul campo, ciò che ha reso speciale questa giornata è stato lo spirito di collaborazione e amicizia, fortemente voluto dalla dirigente scolastica e accolto con entusiasmo dagli studenti. L’evento ha rappresentato un momento prezioso nel periodo pre-natalizio, dimostrando ancora una volta come l’Istituto Boccardi - Tiberio sia un luogo che va oltre l’insegnamento, promuovendo la socializzazione, la partecipazione attiva e il divertimento in un ambiente sereno e inclusivo.

Una giornata memorabile che ha messo in luce i valori dello sport come strumento di unione e crescita personale, confermando l’impegno dell’Istituto (e, in generale, della scuola) nel creare spazi di incontro aperti a tutti.