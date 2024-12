I suoi primi 109 anni: augurissimi a nonna Genoveffa Marinucci

SAN MARTINO IN PENSILIS. Una figlia, Angela, e tre nipoti, Antonio, Alessandro e Gianluca, da abbracciare a 109 anni, assieme al personale della Rsa di San Martino in Pensilis e agli altri ospiti. Auguri davvero speciali quelli ricevuti da Genoveffa Marinucci, originaria di Miglianico, ma trasferitasi in Molise da tempo immemore. Ieri pomeriggio, nel giorno di Santo Stefano, in cui ebbe i natali nel 1915, la grande festa.

Le sue nozze con Tommaso risalgono a prima della seconda guerra mondiale, entrambi contadini ne hanno fatta di strada assieme. Tra i ricordi di una vita ancora da tenere stretta in mano, proprio il conflitto bellico, che vide litigare Genoveffa con un soldato tedesco, a Tollo, da cui non voleva andare via, costata lo scoppio di una granata. In quell’abitazione tornarono dopo molti anni, ricostruita con enormi sacrifici.