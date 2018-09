TERMOLI. Presentato ieri presso l'aula congressi dell'Hotel Meridiano di Termoli il libro in memoria dell'artista Nicola Di Pardo e delle sue poesie in vernacolo, un libro edito da Bruno Caserio con il patrocinio dell'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo. Il titolo è: "Aria d'Antico Termoli" - Raccolta di fotografie e rime dialettali.

Una sala gremitissima per questo vernissage di ricordi e racconti di un personaggio unico nel suo genere: Nicolino era un artista contro ogni conformismo, ogni forma di servilismo, qualcuno lo ha anche snobbato, ma lui non se n’è mai fatto un cruccio. Quando era seduto sul divano del suo atelier, come lo chiamava lui, di via Leopoldo Pilla, dava sfogo alla sua geniale fantasia di scrittore, pittore e molto altro ancora; quando poi si stancava usciva con la sua bicicletta un po' arrugginita a cogliere ispirazioni e sul vetro della porta d'ingresso del suo atelier, lasciava puntualmente il cartello con su scritto "Mo revèng".

Ieri, dopo oltre 5 mesi dalla sua scomparsa, tanti amici, conoscenti e semplicemente gente comune, sono accorsi all’hotel Meridiano per omaggiare la sua memoria; a ricordarlo al tavolo il professor Remo Di Giandomenico, il professor Antonio Mucciaccio, l'Architetto Antonio De Felice e naturalmente l'editore dell'opera, il fotografo Bruno Caserio.

Ognuno di loro ha raccontato Nicolino Di Pardo, un vero pozzo di san Patrizio. Alcune delle sue perle sono state anche lette dalla brava AnnaGina Costantino che abbelliscono l'opera libraria ancor di più.

Di Nicolino, il professor Di Giandomenico ha detto: "Un figlio della propria terra, amata appassionatamente, non può essere dimenticato, anzi tramite lui deve essere fatta una considerazione molto semplice: una città cresce se i cittadini si sentono figli del proprio territorio, legati da un sentimento viscerale di appartenenza."

Il suo amico ed editore dice: "Sapevo che eravamo in dirittura d'arrivo quando Nicolino incominciò ad assillarmi con la richiesta di fare presto per avere la disponibilità di alcune copie. Non capivo la sua fretta. Poi accadde l'irreparabile, non facemmo in tempo a pubblicare il libro con lui in vita. Mi chiamò al suo letto di morte e mi fece promettere di portare a termine la pubblicazione. Caro Nicolino, oggi siamo qui a presentare il tuo nuovo scritto, come ti avevo promesso."