«Elena Ferrante. Parole Chiave», scopriamo Tiziana De Rogatis

TERMOLI. Pubblico attento per il nuovo appuntamento “incontri d’autore” ieri sera alla libreria Fahrenheit ospite Tiziana De Rogatis con il suo libro “Elena Ferrante. Parole Chiave”.

La tetralogia dell’Amica Geniale di Elena Ferrante è un successo globale e trasversale: più di sette milioni di lettori in tutto il mondo.

L’amicizia, tra due bambine Elena e Lila, nata nel degrado della periferia di Napoli.

Il libro può dare una lettura nuova al lettore che già conosce Elena Ferrante ed un invito per chi non l’ha letto.

Tiziana de Rogatis, professoressa associata di Letteratura italiana contemporanea presso l’Università per Stranieri di Siena, dove insegna attualmente Letterature comparate.

Parole chiave vengono in soccorso ai lettori come un filo d’Arianna per attraversare il labirinto della scrittura dell'Amica geniale, ma anche dei tre libri che lo hanno preceduto. Nel libro si analizzano la lingua, i neologismi, le voci e i registri, mette a nudo la simmetria della struttura e l'incoerenza dei personaggi, le corrispondenze tra i generi e i loro ribaltamenti.

A moderare l’incontro Valentina Fauzia, giornalista, attualmente ricopre il ruolo di responsabile Ufficio stampa per il Comune di Termoli; è inoltre curatrice dell’Aut Aut Festival.

Prima dell’incontro con i lettori, all’autrice abbiamo rivolto alcune domande per capire cosa c’’è dietro a “Elena Ferrante. Parole chiave”.

Parole chiave. Come nasce l’idea di collocare queste parole per orientare il lettore nella lettura di Elena Ferrante.

L’dea delle parole chiave nasce dal fatto che le questioni di genere legate all’identità femminile sono studiate molto ma con linguaggi difficili, questo è un primo spunto per aiutare a semplificare una galassia di pensieri e farle diventare un repertorio di parole.

Contemporaneamente L’amica geniale avendo questa durata immensa che si estende per decenni fa precipitare il lettore in un labirinto, ho pensato che creare delle parole chiare che facessero da segnale luminoso, da repertorio sia per le questioni oggi urgenti dell’identità femminili dei diritti dell’uguaglianza per questo libro cosi labirintico mi sembrava una cosa utile. Così è nata l’idea.

Nell’ultimo capitolo del libro “La storia e le storie” in molti hanno visto una vicinanza con il romanzo di Elsa Morante “La Storia”.

Quanto ha influenzato la scrittura della Morante nei romanzi di Elena Ferrante?

«Proprio in questi giorni sto lavorando su “Menzogne e sortilegio” di Elsa Morante, mi aveva colpito la somiglianza tra i due libri di raccontare il tempo.

Elsa Morante è madre della scrittura di Elena Ferrante.

In relazione all’Amica geniale Elsa Morante dà’ due chiavi, la prima una chiave magica cioè quella di una voce mitica archetipica delle donne che viene da un tempo primordiale come dice lei nella “Frantumaglia” la figlia che in seguito a una crisi esistenziale precipita in una caverna dove trova le madri, questa genealogia di madri priva di parola ma porta con se questo computer, quindi è una narrazione senza tempo, bambine poi giovane donne, Elena e Lila ma come tutte le protagoniste della Ferrante sprofondano dal tempo cronologico in un tempo mitico che è tempo del dolore dell’angoscia della trasformazione dove possono ritrovare anche Didone.

Questo si ritrova in “Menzogna e Sortilegio” di Elsa Morante li c’è una figlia che recupera sprofondando nella caverna di queste donne ossessionate dal bisogno di rubare all’altra l’uomo, status racconta di loro ma attraverso la scrittura ed esce anche da quel mondo primordiale. Lei ha preso molto da “Menzogna e Sortilegio l’idea di queste donne che si raccontano.

Invece dalla “Storia” romanzo di Elsa Morante del ‘74, molto discusso, Elena Ferrante ha preso l’idea di un tempo polverizzato che evade dalle grandi date dalla retorica dei grandi eventi e li racconta dal punto di vista di chi è emarginale in un chiave antipatetica;

Elena e Lila non sono personaggi buonisti ma anche personaggi tremendi. La quadrilogia sono storie di donne e di violenze. Il concetto di vittimismo viene scavalcato dal concetto di sopravvivenza. La Ferrante ha intercettato qualcosa che c’era nell’aria, i volumi sono usciti prima del movimento Mee Too.

Lei ha intercettato un riemergere della violenza di genere perché le trasformazioni in atto economiche in occidente hanno reso molto».