TERMOLI. Dopo la posa, in agosto, della statua in bronzo che lo raffigura, un nuovo passo è stato compiuto per rendere merito al maestro del fumetto Benito Jacovitti nella sua città natale.

L’omaggio è stato voluto dal Lions Club Termoli Tifernus in collaborazione col Liceo Artistico, i cui allievi delle classi quarte e quinte si sono ritrovati nel pomeriggio di ieri – domenica 21 ottobre – per dipingere dal vero scorci del paese vecchio, reinterpretandoli secondo lo stile di Jac.

‘Il borgo antico visto da Jacovitti’, questo il titolo dell’iniziativa, è stato al tempo stesso un concorso d’arte e una preziosa occasione per gli studenti dell’indirizzo Arti Figurative di uscire dalle tradizionali aule scolastiche e cimentarsi nel metodo della pittura estemporanea.

La manifestazione avrebbe dovuto svolgersi in maniera diffusa fra vicoli e piazzette del vecchio borgo cittadino, ma le condizioni climatiche avverse hanno costretto i partecipanti a compiere il proprio lavoro fra le mura del Castello Svevo. Qui ragazzi e ragazze hanno dipinto per oltre quattro ore sotto la supervisione del professor Vito Chimenti.

A opere concluse, le stesse sono state sottoposte al vaglio della giuria, composta da Tonino Di Iulio e Marcello Spugnardi del Lions Club, dai professori del Liceo Artistico Vito Chimenti e Nino Barone e presieduta da un ospite d’eccezione quale Pino Procopio, pittore e critico d’arte formatosi fra Catanzaro e Roma e residente dall’85 in Abruzzo.

Dopo le 19, nella sala Consiliare del Comune, la cerimonia di premiazione. Ad aggiudicarsi il primo e ghiotto premio – un soggiorno per due a Firenze con biglietto d’ingresso per la Galleria degli Uffizi – è stata Arianna Colonnetta.

Al secondo e terzo posto si sono classificate rispettivamente Chiara Carafa e Paola Tavolazzi che, in virtù delle capacità dimostrate, hanno ricevuto due buoni del valore di 100 euro per l’acquisto di materiale didattico-artistico.