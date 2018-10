La mostra fotografica "Trincee" per il centenario della Grande Guerra

TERMOLI. Con l’anno 2018 si chiude il centenario della “Prima Guerra Mondiale”, un conflitto aspro e duro che ha coinvolto tutta l'Italia, benché si sia combattuta principalmente ai confini Nord orientali della nostra Nazione.

La “Grande Guerra” e con essa la paura, il rischio, la morte, la vita in trincea, la solidarietá, il dolore, i valori, il senso di appartenenza, gli ideali, la fede, l'onore, il silenzio, la fame, l'amore. Sono tutti elementi specifici che hanno caratterizzato una pagina della nostra storia. Un evento che sembra ormai lontanissimo nel tempo, ma che è vivo nella memoria che ci è stata trasmessa da chi ci ha preceduto in questa vita. Da queste premesse nasce il progetto storico-culturale "T r i n c e e ", a cura di Gaetano Ricci, proprietario di due album fotografici contenenti circa 300 scatti inediti del periodo 1915 –1917, realizzati dal nonno materno, l'Ufficiale Molisano del 26° Reggimento di artiglieria Alfredo Gaetano Battista. Il progetto è patrocinato, oltre che dall'Amministrazione Comunale di Termoli, dall'Associazione "Progetto Cultura" (Termoli), dal Circolo Fotografico "frammenti" (Termoli) e dall'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci (sezione di Larino).

Le foto mostrano diversi momenti di vita quotidiana dei soldati in trincea, nella quale si alternano - nei lunghi anni del conflitto - sorrisi e momenti tristi, ore e giorni particolarmente duri che certamente rendono chiaro ed esplicito il volto della guerra e l’immane tragedia che porta con se!

Dunque, questo stretto “sodalizio culturale” ha fatto nascere l'idea di poter organizzare anche nella cittá adriatica un evento particolare, con un suo tratto ben specifico, un approfondimento storico, culturale e fotografico che ha già trovato numerosi consensi in altre città molisane.

La mostra fotografica sará tenuta - insieme agli oggetti rari e preziosi concessi in uso dall'Associazione Combattenti e Reduci di Larino - dal 1 al 5 Novembre 2018 presso i locali del Castello Svevo di Termoli dalle ore 11 alle 13, e dalle ore 18 alle 22.

Inoltre, il giorno 4 Novembre, alle ore 18.30, sará tenuto un seminario informativo sul tema della "Fotografia di guerra e sulla censura durante il primo conflitto mondiale". Pertanto, alla luce di quanto innanzi, si invita la cittadinanza tutta a prendere parte a questa iniziativa, lasciandosi toccare dal ricordo per accrescere la propria consapevolezza!

In modo particolare, le Associazioni Culturali in indirizzo invitano la Prefettura, le forze dell'ordine del territorio, le Associazioni militari e combattenti, ad essere presenti all'evento. L'invito è rivolto anche a tutti gli organi di stampa e soprattutto alle Direzioni degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado, perché diffondano il presente messaggio a docenti e studenti per un percorso virtuale ma colmo di emozioni.