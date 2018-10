Poesia, pittura e scultura: scopriamo i pensionati più virtuosi

TERMOLI. Anche quest’anno, come in precedenza, l’Anteas e la Fnp-Cisl organizzano il concorso di Poesia, Pittura e Scultura. L’evento finale, organizzato grazie all’abnegazione del gruppo guidato da Luigi Pietrosimone, si tiene a Termoli dalle ore 10 di sabato presso i locali della Chiesa dei Frati Francescani di Termoli (di fronte Ospedale nuovo di Termoli), in viale San Francesco. L’invito a partecipare a tale evento, è coinvolgere tutti coloro che hanno a cuore questa iniziativa, che, non è solo indirizzata agli associati, ma a quanti sentono di concorrere vuole essere non solo un momento culturale, ma anche un momento importante per socializzare e stare insieme. Nella nostra civiltà tecnologica, materialistica, arida, che spinge ognuno di noi alla ricerca spasmodica di un tornaconto economico, più che mai la poesia assume un ruolo centrale, volto a consentire all’uomo di riappropriarsi della sua dimensione Spirituale, creativa, “fanciullina”, di signoreggiare.

E possiamo affermare che, da un punto di vista formale, una poesia è un testo, in genere relativamente breve, il quale presenta una struttura piuttosto complessa, è la comunicazione interpersonale di messaggi, di intuizione pura, il cuore e la fantasia, ovvero l’una e l’altra insieme, rendendo sensibile ad altrui il bello concepito dallo scrittore. Per trasmettere il proprio messaggio, le proprie emozioni e stati d’animo in maniera più precisa di quanto faccia la prosa. La poesia, pur essendo espressione di un sentimento individuale contiene però un riflesso della vita nel quale ciascun uomo può riconoscersi. La Pittura intesa come forma artistica, non è una meccanica opposizione di colore a un disegno, ma è un’arte che pone dei problemi più complessi. La resa del colore, le variazioni di tono, lo studio di luce ed ombre, l’illusione di spazi naturalistici, la ricchezza della tecnica. La pittura gode di un posto di primo piano su tutte le arti. La storia della Pittura è un pezzo della storia dell’arte. Infine la cultura come l’insieme delle conoscenze intellettuali e delle nozioni che contribuiscono alla formazione della personalità dell’educazione, dell’istruzione, che rappresenta la totalità dell’ambiente sociale e fisico che è opera dell’uomo. La democrazia ha un dovere la necessità di far crescere la cultura, di valorizzare l’arte, di investire nella ricerca e nel sapere.