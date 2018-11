Opere alla Fondazione Macte, Ciarniello scrive alla Soprintendenza

TERMOLI. Non c’è stato solo il post al vetriolo di Nick Di Michele sulla vicenda della Fondazione Macte, che approderà martedì prossimo al Consiglio comunale di Termoli. Una richiesta di controllo degli atti amministrativi è stata presentata dal consigliere comunale di minoranza Annibale Ciarniello, che ha chiesto alla Soprintendenza archeologica quanto segue: il sottoscritto è componente della prima commissione regolamentare nella cui sede il giorno 27.11 u.s. è stato portato come argomento la proposta di delibera di consiglio comunale “Fondazione Macte - Termoli – approvazione dello schema dell'atto costitutivo e dello statuto”.

Durante la detta seduta e quella successiva del giorno 28.11.18 della durata complessiva di poco più di 2 ore, si è proceduto alla lettura della proposta e dei relativi suoi allegati (schema atto costitutivo e statuto) - che si allegano alla presente – portando l'argomento a votazione per il suo successivo passaggio in consiglio senza alcun approfondimento reso a mio parere necessario dalla delicatezza ed importanza dell'argomento. Nella commissione del 28.11.2018 la proposta veniva licenziata favorevolmente con i 3 voti dei consiglieri di maggioranza Di Campli Sebastiano, Orlando Silvio Mario e Barile Michele ed i 2 voti contrari del sottoscritto e del consigliere Di Michele Nicolino. Nella conferenza dei capigruppo fissata per questa mattina alle ore 11.00 il Presidente del Consiglio ha comunicato ai capigruppo consiliari, ivi compreso il sottoscritto, l'ordine del giorno del prossimo consiglio comunale (fissato in prima convocazione il giorno 04.12.2018 alle ore 09.00 ed in seconda convocazione il giorno 05.12.2018 alle ore 10.00) ove è stato inserito al punto n. 5. la proposta di cui sopra. Stante il contenuto sia della proposta, che dei suoi allegati ed in particolar modo del fatto che le opere artistiche e d'arte, ivi compreso quelle facenti parte del “Premio Termoli di Pittura Contemporanea” verranno cedute in comodato gratuito alla costituenda Fondazione ove il Comune di Termoli avrà ruoli e poteri marginali rispetto al privato e per un periodo di tempo illimitato.

La Fondazione, per natura giuridica, ha normative di favore tra le quali nessun obbligo di rendicontazione e potrà gestire il patrimonio artistico comunale (tra l'altro neanche indicato negli atti in maniera analitica) senza alcun limite e/o controllo. Molte delle opere che verranno cedute in comodato sono state da Voi restaurate di recente. Sullo stesso patrimonio sussiste un vincolo da parte del Vs spettabile ente e non mi risulta ci siano state richieste autorizzative da parte del Comune di Termoli al fine di poterle cedere in comodato d'uso gratuito a terzi. Tanto premesso e considerato con la presente il sottoscritto consigliere comunale un vostro sollecito intervento al fine di verificare la regolarità della procedura e soprattutto le autorizzazioni che necessariamente l'ente Comune di Termoli, in persona del sindaco Sbrocca avrebbe dovuto richiedere ed in mancanza disporre, diffidando il Comune di Termoli, a soprassedere all'approvazione della proposta allegata. Attendo un vostro cortese riscontro alla presente anche al fine di portarlo a conoscenza dell'assise per un pieno rispetto della Legge e delle procedure autorizzatorie».