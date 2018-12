Prodigi della musica, 82 esibizioni in 3 giorni al cinema Sant'Antonio

TERMOLI. Prende il via oggi al cinema Sant’Antonio di Termoli il primo concorso internazionale “Prodigi della musica per 4 stagioni”. L’iniziativa, unica nel suo genere, è stata voluta ed ideata dall’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli in collaborazione con l’associazione “Onde Serene”. Ricco ed articolato il programma della manifestazione che si concluderà domenica sera con le ultime premiazioni. Artisti e musicisti da ogni parte d’Italia giungeranno a Termoli per cimentarsi nel concorso musicale. Hanno da 9 a 40 anni e arrivano da diverse zone d’Italia e non solo. Ottantadue gli iscritti che saranno suddivisi per giorni e in base agli strumenti che proporranno sul palco. Di seguito il programma completo della tre giorni musicale:

VENERDI’ 7 DICEMBRE 2018

Ore 11,15: MINCONE Luca di pescara (pianoforte)

ORE 11,30: RUSSO Vittoria di Avellino (pianoforte)

ORE 11,45: APOLLONIO Michele di Campobasso (pianoforte)

ORE 12: ERCOLINO Giorgia di Termoli (pianoforte)

ORE 12,15: E. MANFREDI Selvaggi di Campobasso (pianoforte)

ORE 12,40: CAROTENUTO Noemi di Termoli (pianoforte)

ORE 13: DETI Kosti Albania (pianoforte)

ORE 13,20: FATICA Noemi di Campobasso (pianoforte)

ORE 14: D’ERCOLE-SCARLATELLA di Pescara (pianoforte a quattro mani)

ORE 15,30: PREMIAZIONI

COMMISSIONE: DE AMICIS Michela, pianista, concertista e docente conservatorio “Luisa D’Annunzio di Pescara. SOLDANO Alfonso, pianista, concertista e docente conservatorio “Tito Schipa” di Lecce. ORLANDO Gabriella, pianista concertista e docente conservatorio “Umberto Giordano” di Foggia. NESE Pino direttore artistico

SABATO 8 DICEMBRE 2018

ORE 10,30: RIZZARDI Giammarco di Campobasso (chitarra)

ORE 10,55: MASTRANTUONI Vincenzo di Campobasso (chitarra)

ORE 11,20: ELISEO Giorgio di Campobasso (chitarra)

ORE 11,40: TROTTA Francesco di Bologna (chitarra)

ORE 12,05: CAMPOPIANO Andrea di Isernia (chitarra)

ORE 12,30: FERRARI Aldo di Parma (chitarra)

ORE 12,55: MARTOLINI Antonio di Roma (chitarra)

ORE 13,15: pausa pranzo

ORE 14,40: PREMIAZIONE

ORE 15: GIANFELICE Mattia di Termoli (Trombone)

ORE 15,25: LOMBARDI Gabriel di Taranto (sax alto)

ORE 15,45: NESE Massimiliano di Roma (trombone)

ORE 16,10: CARAFA Manuel di L’Aquila (corno)

ORE 16,30: MANCINI Luca di Atri (sax alto)

ORE 16,50: DUO NESE di Roma (ottavino e trombone)

ORE 17,10: DUO MARINELLI-PETRELLA di Campobasso (oboe e pianoforte)

ORE 17,30: TRIO CAMICETTA di Campobasso (oboe, fagotto, pianoforte)

ORE 18: TRIO VICTORYA di Caserta (mandolini, pianoforte)

ORE 18,30: QUARTET WAKANDA SAXOPHONE di Lanciano (quartetto sax)

ORE 19,30: PREMIAZIONE

COMMISSIONE: DE AMICIS Michela pianista, concertista e docente universitario conservatorio “Luisa D’Annunzio” di Pescara. CHIANCHI Marco chitarrista, concertista e docente conservatorio di musica “L.Perosi” di Campobasso. TONELLI Dino trombettista, concertista e docente conservatorio “L. D’Annunzio” di Pescara. FILIPPETTI Enzo sassofonista, concertista e docente conservatorio “Santa Cecilia” di Roma. NESE Pino direttore artistico

DOMENICA 9 DICEMBRE 2018

ORE 14: ORCHESTRA NUOVA TARTINIMolise

ORE 14,40: NESE Pio Christian di Roma (ottavino)

ORE 14,50: SCALZI Stefania di Giulianova (Flauto)

ORE 15.05: BLASI Annachiara Aiello di Potenza (flauto)

ORE 15,20: MOFFA Marta di Termoli (flauto)

ORE 15,35: GIALLUCA Andrea di Pescara (clarinetto)

ORE 15,55: PALUMBO Luigi di Potenza (flauto)

ORE 16,15: IEZZI Eliana di Pretoro (flauto)

ORE 16,35: DAFFINI Andrea di Roma (flauto)

ORE 16,55: BORGHI Stefano di Sassuolo (clarinetto)

ORE 17,15: DI BARI Domenico di Bari (flauto)

ORE 17,35: CARBONARA Antonio di Bari (clarinetto)

ORE 17,55: LEMBO Simona di Bari (clarinetto)

ORE 18,15: VACCA Mariangela di Isernia (clarinetto)

ORE 18,35: CASOLINO Luigi di Termoli (violino)

ORE 18,55: CAMPOPIANO Matteo di Termoli (violino)

ORE 19,15: CASOLINO Claudio di Termoli (violoncello)

ORE 20,30: PREMIAZIONI

COMMISSIONE: DE AMICIS Michela pianista, concertista e docente universitario conservatorio “Luisa D’Annunzio” di Pescara. NESE Assunto violinista, direttore d’orchestra accademia concertante di Barcellona. MARINO Maurizio oboista, concertista e docente conservatorio “L.Perosi” di Campobasso. BATTISTELLI Fabio clarinettista, concertista e docente conservatorio “L. Cherubini” di Firenze. LOMBARDI Salvatore flautista, concertista e docente conservatorio di musica “G. martucci” di Salerno. NESE Pino direttore artistico