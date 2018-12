TERMOLI. Viva il dialetto. Arriva un riconoscimento “Menzione Speciale” alla Pro Loco Termoli.

La manifestazione ha avuto luogo nella sala della Protomoteca, in Campidoglio a Roma.

Massimo Giletti e Veronica Gatto sono stati i conduttori della cerimonia di premiazione della sesta edizione del concorso letterario nazionale “Salva la tua lingua locale”.

Il premio è stato istituito dall’Unione Nazionale delle Pro Loco (Unpli) e da Legautonomie Lazio

Oltre 300 le composizioni esaminate dalla giuria che ha decretato i vincitori delle cinque categorie, in uno dei dialetti o delle lingue locali: poesia edita a partire dal primo gennaio 2016; prosa edita (storie, favole, racconti, dizionari, rappresentazioni teatrali); poesia inedita; prosa inedita; musica (brano in dialetto brani originali in dialetto e/o lingue locale e canti popolari della tradizione).

Le opere delle categorie “prosa” e “poesia” sono state valutate dalla giuria composta da docenti e linguisti, diretta dal presidente onorario Giovanni Solimine, docente universitario, direttore del dipartimento di “Scienze documentarie, linguistico-filologiche e librarie e geografiche” de La Sapienza di Roma e presidente della Fondazione “Maria e Goffredo Bellonci” che si occupa di promozione della lettura e organizza il “Premio Strega”.

La giuria era presieduta dal docente universitario in pensione Salvatore Trovato ed è composta da: Franco Brevini, Luigi Manzi, Plinio Perilli, Davide Rampello, Giancarlo Schirru e Angelo Zito.

La selezione della sezione musica è stata curata dalla giuria presieduta da Toni Cosenza e composta da: Andrea Carpi, Marco Rho, Rosario Di Bella, Pasquale Menchise, Sonia Meurer, Matteo Persica, Paolo Portone, Elisa Tonelli, Tonino Tosto.

Termoli e la Pro Loco hanno partecipato al concorso con una Poesia di un termolese doc Sebastiano Di Pardo, Dove ci ha messo cuore e testa, portando fuori dai confini cittadini il dialetto termolese. E per l’impegno profuso nella diffusione e il coinvolgimento dei cittadini

“Salva la tua lingua locale” nel corso delle edizioni ha ricevuto il patrocinio del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati ed un premio di rappresentanza della Presidenza della Repubblica.