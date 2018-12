TERMOLI. Affascinati dalla loro professionalità e dalla loro bravura, ieri siamo stati a trovare "I Cherubini di San Timoteo", il coro liturgico della parrocchia termolese, nella sala convegni della chiesa dove stavano provando i nuovi canti in vista del Santo Natale. Abbiamo ascoltato il responsabile del coro, l’avvocato Eligeo Roberti, una vera istituzione in questa parrocchia. I Cherubini di San Timoteo nascono all'incirca nel 2011 coincidendo con la venuta in chiesa di Don Benito. Anche Roberti lo sottolinea: «E’ nato tutto grazie alla sua costanza e alla sua pressione per avere a disposizione un coro che guidasse la liturgia anche perché - è fondamentale dirlo - questo è un coro prettamente liturgico».

Come abbiamo ricordato allo stesso Roberti, durante una cerimonia religiosa siamo rimasti ammaliati dalla versione musicale del Padre Nostro su base del famoso brano "Sound of Silence" di Simon & Garfunkel. Nelle video-interviste il coro ha così regalato ai nostri lettori questa interpretazione insieme a due canti natalizi per augurare a tutti noi un sereno Natale.

CORISTI: Anna, Simona, Teresa, Edy, Cinzia, Carmela, Chiara F., Mirlena, Daniela, Enza, Fausta, Annamaria, Vera, Federica, Nicolina, Luciarosa, Chiara C., Michelina, Francesca, Loredana, Marilena, Franca, Nino, Vincenzo.

TECNICI: Franco, Paolo e Fabrizio. STRUMENTISTI: Francesco, Ioris, Michele, Eligeo.