TERMOLI. «Termoli nella cronaca locale». Sabato scorso nella sala consiliare del Comune, l’architetto Saverio Metere, poeta e scrittore trapiantato a Milano, ha presentato la sua ultima opera letteraria intitolata "Termoli nella stampa locale". Una raccolta di articoli di cronaca, costume, e società termolese. A moderare l’incontro la giornalista Antonella Salvatore in presenza del sindaco Angelo Sbrocca e dello scrittore e storico Antonio D'Ambrosio.

Nel libro sono presenti 130 articoli pubblicati in un arco di tempo di 18 anni.

Tema caro che ricorre in quasi tutti i pezzi riguarda l’urbanistica della città di Termoli.

“Rivolgo i miei complimenti all’architetto Metere, non sono complimenti di forma ma sinceri. Spesso nei suoi articoli mi ha attaccato, come giusto che sia, ma gli riconosco una grande onestà intellettuale, spesso scomoda a molti, Metere o lo si odia o lo si ama” queste le parole del primo cittadino Angelo Sbrocca.

“Sono termolese, ho vissuto 20 anni qui, ho studiato a Napoli e successivamente sono stato costretto ad andare a Milano per poter lavorare, perché qui non riuscivo a svolgere la mia professione.

Mi posso definire milanese ma per Termoli ho sempre nutrito un amore disperato”, si presenta con queste parole Metere.

Riferendosi alle parole del sindaco afferma “È vero che Saverio Metere o si odia o si ama, io preferisco essere odiato ma dire la mia sempre non seguire il gregge”.

Tra i tanti articoli “Termoli la terza provincia”, Metere afferma “Termoli ha paura di crescere, non vuole crescere, quando si era ventilata l’ipotesi di fare Termoli provincia, questo prevedeva che l’ampliamento dei servizi come l’ufficio del catasto, il tribunale ma si ha avuto paura e non se ne è fatto più nulla”.

Tra gli articoli raccolti, spunta anche “Colloquio con Renzo Piano”, un dialogo immaginario tra Sbrocca e il famoso architetto genovese.

Tante lettere agli amici scomparsi, Dani Caruso e Nicolino Di Pardo.

Saverio Metere pone l’accento sulla ricostruzione dei trabucchi e si chiede come mai non si trova il modo di ricostruire il trabucco di Celestino, caro si termolesi. “Si è passati dalla città dei trabucchi a quella dei delfini, che ho contestato con fermezza”.

Non ha risparmiato le critiche sulla realizzazione di tante opere dalla nuova piazza del mercato del pesce che ha definito “un obbrobrio, sembrano i loculi del cimitero”, alla rotonda del porto realizzata dall’architetto De Felice presente in sala “io l’avrei fatta diversamente “.

A conclusione non poteva esimersi a parlare di un tema caldo per l’ amministrazione Sbrocca in questi ultimi anni il famigerato “tunnel”, definizione semplicistica di un progetto molto più ampio. “I partiti di opposizione hanno parlato di scempio architettonico. Io di scempi architettonici veri posso parlarne già dal secondo conflitto mondiale dell’edificio a undici piani che sorge a piazza Monumento che ha spazzato via l’unico cinema all’aperto a Termoli, a via Carlo del Croix allo “Zigurat”.

Questo edificio, il municipio poteva sorgere benissimo fuori dal centro cittadino, senza dover spazzare via la villetta, eliminando l’unico spazio verde nel centro di Termoli.

Il Tunnel è lungo solo 600 metri che arriva direttamente in un parcheggio, vengono realizzati in tutto il mondo, si tratta solo di un passaggio per agevolare il traffico.

Termoli ha paura di volare, vuole rimanere sotto una campana di vetro con il naso schiacciato a guardare quello che accade fuori. Facciamo le cose, non rimaniamo a guardare quello che fanno gli altri”.

Così conclude Saverio Metere, sono parole le sue che fanno riflettere: «Termoli ha paura di crescere? Abbiamo paura del nuovo e quindi preferiamo che tutto rimanga com’è?»

I cambiamenti apportano migliorie e fanno grande una città.