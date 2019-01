«Grandi speranze» nel gruppo di lettura

TERMOLI. Dopo la pausa per le vacanze natalizie è tornato l’immancabile appuntamento del gruppo di lettura organizzato dalla Libreria Fahrenheit.

“Il gruppo di lettura è nato circa 3 anni fa. Da parte della libreria, c'era (come c'è sempre stato) il desiderio di favorire il senso di comunità sociale e culturale così tanto sentito dai nostri lettori; e da parte dei lettori stessi, il bisogno di un punto di riferimento fisico per incontrarsi e parlare di autori e libri. Il gruppo di lettura, col tempo, ha sempre conservato uno spirito libero e oggi, con la sua cadenza mensile, è un appuntamento fisso e sempre atteso della libreria” così ci ha spiegato Danilo Rana.

Mentre il vento e il freddo che sabato pomeriggio imperversavano in città costringendo molti a rimanere in casa, il gruppo di lettori si è riunito alla libreria Fahrenheit per immergersi nelle atmosfere“Dickensiane” parlando di “Grandi speranze”, tredicesimo romanzo di Charles Dickens, scritto e pubblicato a puntate tra il 1860 e il 1861.

Considerati uno dei più grandi romanzi dell'autore inglese, “Grandi speranze" è la storia dell'orfano Philip Pirrip, detto Pip, e descrive la sua vita da quando è ancora un bambino fino all'età adulta, nel tentativo di diventare un gentiluomo.

Per più di due ore i lettori hanno discusso su Pip, orfano cresciuto dalla sorella e dal cognato, che ha ricevuto una cospicua eredità da un benefattore sconosciuto a Estella Havisham un orfana allevata da Miss Havisham, che Pip pensa essere la sua benefattrice.

I lettori hanno discusso a lungo sul romanzo, ognuno esprimendo la propria opinione: chi ha trovato la trama avvincente “da far saltare dalla sedia” per i colpi di scena inaspettati che solo Dickens è capace di costruire, chi l’aveva già letto e si è immerso nuovamente nella lettura con immenso piacere a chi non è piaciuto perché troppo distante dalla nostra realtà.

Il gruppo di lettura è aperto anche a coloro non hanno letto il libro ma vogliono saperne di più su un autore.

“Infine ricordo che, quando giunsi nella mia cameretta, ero profondamente infelice è convintissimo che non mi sarebbe mai piaciuto il mestiere di Joe.

Mi era piaciuto una volta, ma una volta non voleva dire adesso”.

Con questa frase tratta dal romanzo, vi diamo appuntamento al prossimo gruppo di lettura, troverete le informazioni a riguardo sulla pagina Facebook della Libreria Fahrenheit.