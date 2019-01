TERMOLI. L’associazione servizi culturali “Ondeserene” è lieta di presentare la sessione invernale della XIV Edizione della Stagione Concertistica TermoliMUSICA 2018/19. Domenica 20 gennaio 2019, sempre presso il Cinema Sant’Antonio di Termoli, alle ore 18.00 avrà luogo il primo dei 5 appuntamenti concertistici della sessione autunnale.

L’anima della manifestazione, organizzata a Termoli per il quindicesimo anno consecutivo da Ondeserene, sono la rete di Associazioni Termolesi quali la Casa del Libro, Unitre, Fidapa, Don Milani e l’azienda Soggiorno e Turismo con Molise Orientale che sostengono fattivamente questa iniziativa attraverso il coinvolgimento dei propri soci e amatori della musica che con i loro abbonamenti permettono di far sopravvivere l’unica stagione concertistica del basso Molise. Il sostegno, non solo economico, ma soprattutto morale degli sponsor da una marcia in più a questo progetto che non vuole cedere alla miopia di certa politica culturale.

Nonostante l’assenza di contributi pubblici, Ondeserene presenta un cartellone di 5 appuntamenti con ben due presenze internazionali, il pianista Robert Leherbaumer del Conservatorio di Vienna e il Duo des Alpes di Lugano con il violoncellista Claude Haurì ed il pianista Corrado Greco che verranno a Termoli a presentare il loro ultimo disco. Poi ci saranno 2 duo pianistici italiani che apriranno e chiuderanno la stagione. In apertura il palco sarà del Duo Rizzo-Gioiosa che terrauna conferenza-concerto sulle opere del grande pianista di scuola napoletana Rossomandi ed a chiusura il Duo Metro-Foti che chiuderà la stagione con un concerto dedicato ai Bis per pianoforte a 4 mani che terranno anche una lezione concerto per le scuole di Termoli.

Un’altra delle novità del cartellone sarà il primo concerto dei 7 vincitori assoluti per le varie sezioni del Primo Concorso Internazionale “Prodigi della Musica per 4 Stagioni” di Termoli. Il concorso organizzato a Termoli dall’Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo e Ondeserene vedrà protagonista il chitarrista parmense Aldo Ferrari che il 17 febbraio p.v. terrà il suo recital di musiche per chitarra sola.