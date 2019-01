TERMOLI. Un premio nazionale a una persona che da decenni si spende per divulgare la termolesità e le tradizioni marinare della nostra città.

Premio nazionale “Padre del Folklore” al componente storico del gruppo folclorico A’ Shcaffette Antonio Mucci, «per quello che ha rappresentato per le tradizioni locali e nazionale e tutto il mondo del Folklore. Grazie da parte di tutta la Shcaffette di essere con noi».

Inoltre, ieri sera, il gruppo giovanile si è esibito anche nel tradizionale canto del San Sebastiano, alle 18 al centro commerciale La Fontana e alle 19 in via Adriatica e in via XX settembre.