«Il Tratturo», presentato a Larino il saggio di Franco Ciampitti

LARINO. Presentato anche a Larino “Il Tratturo” di Franco Ciampitti. Giovedì pomeriggio, nella splendida cornice della Sala Freda di Palazzo Ducale, è stata presentata, a cura della Ibc Edizioni di Campobasso, la riedizione del romanzo dell’autore isernino, pubblicato per la prima volta nel 1968. La nuova edizione è accompagnata da una bellissima poesia del poeta e “paesologo” Franco Arminio e dalla prefazione di Letizia Bindi, antropologa e docente dell’Università del Molise.

Inoltre, la copertina, nella nuova veste, ritrae un’opera pittorica del maestro campobassano Antonio Corbo.

L’evento, patrocinato dal Comune di Larino, dopo i saluti istituzionali della Vicesindaco Maria Giovanna Civitella, è proseguito con i vari interventi. La moderatrice, Anna Maria Di Pietro, collaboratrice del mensile "Il bene Comune", dopo aver introdotto il romanzo e averlo presentato come una sorta di testamento morale lasciato dall’autore a tutti i molisani, si è soffermata sul messaggio in esso contenuto, sottolineando che il tratturo è “un patrimonio silente” che aspetta di tornare in auge e, in modo appassionato, ha spronato l’Amministrazione comunale a muoversi in tal senso. Bellissima la digressione di Nino Ciampitti, fratello dell’autore e Responsabile regionale del Cai, che, in una sorta di volo pindarico, ha paragonato il tratturo alla moderna rete Internet, evidenziando che l’uomo è stato, in un modo o nell’altro, sempre in cammino.

Bellissime le parole di Antonio Ruggieri, direttore de "Il bene Comune" e della Relativa Casa Editrice Ibc, che si è soffermato a lungo sulle potenzialità racchiuse nel tratturo, non solo come volano per il rilancio di un turismo lento, ma anche come sbocco di futuro lavoro per le nuove generazioni attraverso la creazione di una comunità competente. Letizia Bindi, invece, anche attraverso la lettura di un passo del romanzo, ha toccato il tema del tratturo nel profondo, raccontando esperienze dirette, incontri con chi la transumanza la pratica ancora e, con veemenza, ha messo in risalto che questo patrimonio naturale non deve seguire la politica degli interessi personali, ma deve essere recuperato con attenzione, competenza, pensando solo ai vantaggi dell’intera comunità molisana.

Dinanzi a un pubblico attento e partecipe, la serata si è conclusa con le poetiche parole della moderatrice che, invitando tutti a leggere il romanzo, ha detto: «Leggere questo libro è come camminare a piedi nudi sull’erba, sentendone tutte le vibrazioni».