Regista di effetti speciali, scopriamo Victor Perez

TERMOLI. Víctor Raúl Pérez Raya (Cordova, 11 febbraio 1981) è un regista, effettista e attore spagnolo. E' stato protagonista a Termoli di un incontro rivolto agli studenti per spiegare alla platea quello che oggi riesce a fare nel campo cinematografico.

Ecco una sintesi della sua carriera: originario di Lucena in Spagna, ha iniziato ad appassionarsi alla fotografia all'età di sei anni. Si è poi dedicato alla computer grafica — svolgendo anche piccoli lavori come grafico sin dall'età di 16 anni — ed ha iniziato a studiare da attore, dapprima in una scuola di teatro del paese natale quindi nella Escuela Superior de Arte Dramático di Malaga, dove si è diplomato nel 2004. Il suo debutto nel cinema è in El camino de los ingleses di Antonio Banderas del 2006. Si è poi trasferito in Italia, decidendo di abbandonare la recitazione e di iscriversi al centro sperimentale di cinematografia dell'Aquila. Nel sisma del 2009, Pérez è sopravvissuto per pochi secondi dal crollo della sua abitazione ed è stato costretto a trasferirsi a Londra, studiando effetti visivi agli Escape Studios. Ha quindi lavorato per alcune produzioni hollywoodiane come Harry Potter e i Doni della Morte e 127 ore (2010), Il cavaliere oscuro - Il ritorno e Pirati dei Caraibi - Oltre i confini del mare (2011), Rogue One: A Star Wars Story (2016) e molte altre. Nel 2013 è stato montatore per In trance di Danny Boyle. Nel 2018 ha diretto e coordinato gli effetti speciali e gli effetti visivi per Il ragazzo invisibile - Seconda generazione di Gabriele Salvatores. Nel 2015 ha inoltre debuttato come regista con il cortometraggio Another Love, ricevendo più di 27 tra premi e nomination. Nel 2017 ha invece diretto il cortometraggio Echo, interamente girato con la tecnica del green screen. In entrambi i casi, Pérez è stato anche produttore, sceneggiatore e effettista.

Lo abbiamo ascoltato in un'intervista che ci ha rilasciato:

Victor Pèrez da attore a regista a specialista di effetti speciali, come mai queste continue metamorfosi artistiche? - "Per me l'arte non ha una forma concreta, mi basta raccontare storie; vivendo la storia, mi regolo da una moralità o dall'altra, credo sia una evoluzione naturale. Non è stato un salto nel buio o nell'ignoto, non è stata una scelta, ma una chiamata."

Qualcuno ti ha incitato a fare questa scelta?

- "Assolutamente mio fratello che è stata la mia fonte di ispirazione; ha 15 anni più di me, è fotografo e quando io avevo 6 anni, lui è stato il primo a farmi notare che i film non erano veri, che c'erano persone che li facevano e mi ha mostrato anche come farli, replicare quello che stavano facendo e per me è diventato un gioco e quel gioco è quello che continuo a fare anche oggi...per pagare le bollette."

Nel creare quello che è reale, non si corrono anche i rischi di commettere errori? Quali sono quelli più ricorrenti?

"Mettere troppo, aggiungere troppe cose; siamo in un periodo dove sembra che per far sembrare la cosa vera, bisogna aggiungere tanta roba quando in verità la realtà anche se complessa nella sua essenza è una questione molto semplice. Non bisogna aggiungere troppi effetti, troppi elementi di luce, ma basta andare all'essenza di quello che racconti; bisogna soprattutto studiare non quello che è la verità o la realtà, ma come l'essere umano percepisce la realtà. Dobbiamo fare dei quadri in movimento, quindi non possiamo prestare attenzione ai singoli paletti, ma raccontare grandi tracce, adeguarsi allo stile sempre in modo fotoreale che è fondamentale."

Il tuo regista ideale?

"Io mi sono trovato con tutti molto bene, ma se devo fare un nome senza che si offendano gli altri, dico Christofer Nolan che conserva sempre il suo stile in qualsiasi genere di film giri".