TERMOLI. Una domenica pomeriggio da trascorrere presso la Casa del Libro, l’evento domenicale dedicato alla lettura ha avuto come ospite uno scrittore importante, Sandro Bonvissuto. A raccontarci il pomeriggio trascorso con lo scrittore romano, è la nostra carissima amica Fernanda Pugliese che ci ha detto:

"Non ero molto convinta di voler trascorrere l'intera domenica, la prima di bel tempo e libera da impegni familiari, nel chiuso della sede della Casa del libro. Mi ero prenotata per la prima parte di un seminario di letteratura, poi per il seguito avrei deciso al momento. All'ora stabilita ero davanti all'uscio al terzo corso. Non c'era nessuno e allora mi sono diretta verso la balaustra della vicina parallela che si affaccia al mare. Uno spettacolo. Mi sono soffermata ad osservare l'orizzonte, il porticciolo, il chiaroscuro del cielo, le barche, i lampioni, le nuvole, con lo stupore di sempre. Qualche foto e un primo piano, il mio, gentilmente richiesto a un passante. Due scatti, uno più chiaro e l'altro in controluce ma con lo sfondo giusto. Quattro passi, giro l'angolo, la sede è ancora chiusa. Ed allora assalita dall'usuale e amletico dubbio mi sono detta: "oh ca..o, ci risiamo, o non è qui l'incontro, oppure ho sbagliato giorno! Che faccio?"

Prima di tornare al mare o andare a zonzo, cerco il messaggio con il programma sul telefonino, immancabilmente cancellato per liberare la memoria dell' infernale aggeggio e mentre mi accingo a digitare il numero telefonico, tiro un sospiro di sollievo che mi libera dalla figuraccia che pensavo di avere fatto e in un lampo metto a riposo il cervello già nel delirio della ricerca di scusanti. Non ho sbagliato nulla, in quel preciso istante si materializza Daniela Battista, la presidente, con suo marito Roberto e un loro amico. Solo pochi minuti di attesa, il tempo di un caffè al bar grecale, arrivano tutti i corsisti e, fiato alle trombe, il relatore inizia a parlare. Non è un corso di scrittura come in un primo momento avevo pensato, leggendo molto distrattamente e diversi giorni prima, la nota di invito. In realtà è un fantastico percorso di orientamento alla lettura, dentro un labirinto di titoli accuratamente scelti per la circostanza da un appassionato scrittore, filosofo e uomo di cultura: Sandro Bonvissuto. Nel 2012 aveva sorpreso l'Einaudi col suo libro d'esordio "Dentro", un bel libro di 3 racconti; domenica, a Termoli, ha catturato letteralmente l'attenzione dei partecipanti, in modo particolare la mia. Una carrellata di brani di autori diversi e la capacità di accompagnarci a riconoscere e distinguere la buona dalla cattiva scrittura. Un modo per esplicitarne i canoni, la correttezza, lo stile, la possibilità di selezionare gli scritti buoni dalla spazzatura, purtroppo presente nel mercato e legittimata da un sistema promozionale ad arte e dalla consuetudine dei premi letterari giocati tra le case editrici, strategicamente ideati per condizionare il gusto dei lettori, suscitando l'attrazione all' acquisto di quello sproposito numero di copie che ne decreta il successo.

E' stata una giornata affascinante, infatti ci sono tornata nel pomeriggio per la seconda parte, tra registri e canoni estetici nelle pieghe dei libri e tra le pagine di ottimi scrittori italiani. Dalla presenza narrativa di Daniele Del Giudice alla scrittura ludica di Tomaso Landolfi, dalla raffinatezza stilistica di Dolores Prato allo stupore della scrittura pulita di Osvaldo Soriano. Preludio dell'incontro sono stati alcuni scritti e riscritti di un pistolario postumo di Einaudi degli anni 50, scambi di idee tra l'editore e redattore non senza retroscena. Tra questi l'eclatante iniziativa editoriale relativa alla ristampa dei Promessi Sposi con le illustrazioni di Guttuso e la prefazione di Moravia. Il lessico dialettale pseudo romanesco del milanese Carlo Emilio Gadda nella sua prosa elegante ed efficace, e poi ancora i romanzi del premio Strega e il successo dei loro autori da Piccoli a Nicola La Gioia. La lettura alquanto "criptica", non potendo definire diversamente, il contorto periodare di alcuni brani proposti per dare un senso alla qualità della scrittura. Una notevole capacità di spaziare nel mondo della letteratura europea, russa e americana tra settecento e ottocento fino ai giorni nostri.

Dialettica notevole e piacevole vivacità espositiva quella di Sandro Bonvissuto, sostenuta una solida preparazione culturale e intramezzata da espressioni dialettali e colorite mai fuori tempo. Bella domenica, esperienza interessante e il valore aggiunto di una simpatica compagnia, non senza un plauso alla Casa del Libro. Da ripetere, possibilmente, Daniela Battista, eclettica presidente!"