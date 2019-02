TERMOLI. «Dove c’è il mare c’è libertà e io voglio sentirmi a casa ovunque. Casa è il posto speciale dove tutto prende un sapore buono, tranquillo. Dove i demoni dormono e nulla può farmi sentire fuori luogo. Questo è stato il mio impatto con Termoli: coinvolgente. Come se tutti quei nemici che mi sono costruita dentro la mia testa si prendono una pausa, lasciandomi respirare a pieni polmoni, guardando il mare avvolta da antiche mura. E poi, nulla è più inabitabile di un posto dove siamo stati felici, ed io ogni volta che vengo qui sono felice».

Con queste parole, la giovanissima autrice Francesca Scotto di Carlo, ha giustificato la scelta di nobilitare l’8 marzo termolese, tra una decina di giorni, presenziando e presentando il suo nuovo romanzo: «Difendi il coraggio dell'amore».

In occasione della Festa della Donna, venerdì 8 marzo alle ore 17, presso il Cafè Gibè Mondadori Point di Termoli, col sostegno della casa editrice GM Press, sarà illustrato dalla stessa scrittrice questa opera, che parte da un assioma ineluttabile: non si può vivere senza amore.

Francesca Scotto di Carlo è nata a Napoli nel 1993, è una studentessa laureanda in medicina e chirurgia. E' stato lì, nei corridoi degli ospedali che è emerso il bisogno di stravolgere tutto. Con una buona strategia di partenza, idee geniali, tanta passione e altrettanta determinazione. Tutto quello che ha sempre voluto fare è stato fare la differenza. Questo è il suo modo.

Nel romanzo, «Francesca non può vivere senza l'amore. Una parola che ha messo dove non dovrebbe stare e che ha smesso di sottovalutare. Ha conosciuto l'amore assoluto ed è quello per un figlio mai nato, per un fratello, per una madre e un padre, quello per cui daresti la vita. Tu hai mai incontrato un uomo che possa generare tale sentimento? Avrebbe potuto trovare molte più risposte se avesse chiesto a lui ma ha avuto il bisogno di difendersi, di avere paura. Così è partita ed è tornata lì. Nel tempo le cose non si chiariscono; c'è stato sicuramente uno sbaglio, è stata stabilita la parola sbagliata per definire quel qualcosa di imprescindibile che si crea in una coppia, un misto di attrazione psichica e fisica, tra sesso e tenerezza, tra bisogno e appartenenza. Qualcuno ha sbagliato, e adesso quel qualcuno la deve pagare. Come? Difendendo il coraggio dell'amore. Ogni giorno. Il suo. Il tuo. Il mio. E con le mani sui fianchi, con le sue storie che continuano, mentre tutti sperano che non piova più, benché questa sia un'opera di evidenze e fantasie molti degli avvenimenti tra gli alti e bassi della sua vita si sono svolti nel modo descritto. "Il posto dei quasi amore esiste davvero" racconta una ragazza che ha sempre sentito forte il dovere di sognare. Se capiti da quelle parti non mancare di visitare».