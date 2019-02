Cibo e salute, "Molisanum" il nuovo slogan della scuola del Gusto

LARINO. Dopo sei edizioni consecutive che hanno visto protagoniste le filiere delle principali produzioni agroalimentari del Molise, attraverso una trattazione organica e multidisciplinare di tutti gli aspetti, anche quest’anno presso l’Istituto Tecnico Agrario di Larino, parte un nuovo percorso formativo dove il tema centrale è “cibo e salute”. “Molisanum”, il nuovo slogan coniato per l’occasione, è un viaggio all’interno del mondo della salute legata all’alimentazione, un percorso che porterà i corsisti alla conoscenza delle principali problematiche legate cibo, a partire dagli aspetti etici, passando per quelli metabolici, nutrizionali fino al rapporto con il cibo stesso. Sicuramente non mancheranno i principi della dieta mediterranea, così come l’adattamento genetico agli alimenti, gli aspetti microbiologici e gli aspetti legati alla medicina bio-integrata. Ancora una volta il corso ha ricevuto il patrocinio dell’Università del Molise, che contribuirà con relatori di eccezione del corso di studi in Medicina e Chirurgia. Protagonisti saranno anche i Borghi della Salute, realtà che sta avendo una rapida diffusione nel territorio italiano, e l’azienda Biogroup di Bagnoli del Trigno, azienda leader nella medicina bio-integrata.

Marco Tagliaferri, Giampaolo Colavita, Maurizio Gasperi, Giovanni Occhionero e Giovanni Fabrizio sono alcuni dei protagonisti del nuovo percorso formativo, illustrato ieri mattina in tutti i suoi dettagli nel convegno di inaugurazione, aperto a tutti, sabato d alle ore 11, presso l’auditorium dell’Istituto Tecnico Agrario di Larino. Per il diabetologo Marco Tagliaferri: «Prima del gusto e del piacere dello stare insieme del sedersi a tavola alimentazione deve nutrire e tutelare la salute di tutti una volta che il cibo ha come fondamento la tutela della salute possiamo anche avere il piacere di gustarlo è il rovesciamento del pensiero moderno che pensa più ai colori e all’attrazione dei cibi che al gusto e al piacere. Io direi che il cibo deve prima di tutto nutrire, dare salute e vita alle persone. Bisogna stare attenti nelle scelte la responsabilità è sempre del consumatore oggi più di ieri è il consumatore che ha la responsabilità della tutela della propria salute nelle scelte alimentari quando va a fare la spesa qualunque sia il negozio che si sceglie bisogna stare attenti a scegliere il prodotto che fa meno male e fa più bene alla salute e oggi la scelta è possibile anche nella grande distribuzione basta stare attenti leggere all’etichetta e pensare all’origine del prodotto se la scelta cade nei prodotti più vicini a noi sicuramente sarà una scelta più salutistica».

Giovanni Occhionero affronta un altro aspetto, «Mentre gli animali mangiano sempre la stessa cosa tutti i giorni noi che siamo più complessi degli animali una cosa del genere non riusciamo a farla e quindi dall’alimento essenziale siamo passati alla cucina intelligenza del fuoco, dei sapori e dei gusti perché siamo più complessi degli animali e quindi il cibo diventa qualcosa che ci contraddistingue e ci racconta e ci dà salute in un’ottica che non basta dire banalità come no allo zucchero al grasso o altro». Infine, l’organizzatore, Sebastiano Di Maria: «Settimo corso formativo della scuola del gusto all’Agrario di Larino: siamo partiti nel 2012 per scherzo poi la cosa ci ha preso e i riscontri sono stati importanti e ogni anno proponiamo lo sviluppo di una filiera agroalimentare quest’anno abbiamo raggiunto l’obiettivo di trattare l’aspetto salutistico perché è un tema molto sentito non perché sia mancato nelle scorse edizioni ma perché faremo un approfondimento particolare con il patrocinio dell’Unimol con docenti della facoltà di Medicina e Chirurgia che interverranno nelle varie lezioni che si avvarranno anche della professionalità di importanti operatori del settore come Giovanni Occhionero divulgatore della Biogrup dottor Fabrizio e Marco Tagliaferri che per anni è stato nostro sostenitore.

La scuola del gusto era destinata agli studenti dell’Istituto Tecnico Agrario di Larino che saranno i futuri operatori del settore alimentare ed è rivolto anche ai consumatori infatti gran parte dei corsisti sono consumatori od operatori delle singole filiere che possono trarre delle indicazioni corrette non solo sulle questioni alimentari ma negli scorsi anni sono state trattate le varie filiere e i vari suggerimenti dei relatori nelle loro attività tanto che persone che avevano gli oliveti abbandonati dopo il corso hanno recuperato gli oliveti abbandonati diventando produttori di olio di qualità ed esportano l’olio di qualità in tutto il mondo».