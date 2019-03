TERMOLI. In un tourbillon di eventi come quello che ci ha riservato lo scorso 8 marzo, non abbiamo certo dimenticato la presentazione del nuovo romanzo della nemmeno 26enne Francesco Scotto di Carlo «Difendi il coraggio dell'amore», proposta e promossa al Mondadori Point del caffè libreria GiBè di via De Nicola a Termoli.

La giovanissima autrice Francesca Scotto di Carlo, ha giustificato la scelta di nobilitare l’8 marzo termolese, tra una decina di giorni, presenziando e presentando il suo nuovo romanzo: «Difendi il coraggio dell'amore».

In occasione della Festa della Donna, venerdì 8 marzo alle ore 17, presso il Cafè Gibè Mondadori Point di Termoli, col sostegno della casa editrice GM Press, è stata illustrata dalla stessa scrittrice questa opera, che parte da un assioma ineluttabile: non si può vivere senza amore, assieme a lei la moderatrice prescelta nell’occasione, Antonella Benedetto.

Francesca Scotto di Carlo è nata a Napoli nel 1993, è una studentessa laureanda in medicina e chirurgia. E' stato lì, nei corridoi degli ospedali che è emerso il bisogno di stravolgere tutto. Con una buona strategia di partenza, idee geniali, tanta passione e altrettanta determinazione. Tutto quello che ha sempre voluto fare è stato fare la differenza. Questo è il suo modo.

Per saperne di più l’abbiamo intervistata.