TERMOLI. Nei giorni scorsi è stato presentato a Termoli, presso i locali della Biblioteca Comunale, il libro dello scrittore Nazario D'Amato dal titolo "Cambio Giro" Racconto di viaggio, un evento patrocinato dalla Provincia di Reggio Emilia, L'Associazione Scrittori Reggiani, il Comune di Poggio Imperiale e l’Associazione Culturale Paese Mio di Poggio Imperiale.

A presentare l'evento come moderatore Basso Caruso, a parlare del libro con l'autore, la prof.ssa Lucia Lucianetti ed è intervenuto alla presentazione anche Alfonso D'Aloiso del MMG ASL Foggia, il tutto alternato con intermezzi musicali di Nazario D'Amato.

I proventi della vendita del libro saranno devoluti ad ARISLA - Fondazione Italiana di ricerca per la Sclerosi Laterale Amiotrofica a sostegno della ricerca sulla SLA.

L'autore nasce a Poggio Imperiale il 22 gennaio 1954; lascia il paese della Capitanata negli anni 70 perché assunto nelle Ferrovie dello Stato in Valtellina. Fin da adolescente ha coltivato le passioni per la musica e la scrittura. Come cantautore, nel 2005 si classifica al 3° posto al Festival di Liegi e nel 2006 vince il Festival del Tricolore di Reggio Emilia.

Come scrittore, gli sono stati assegnati importanti riconoscimenti per opere narrative e poetiche. Dal 1982 vive a Reggio Emilia e fa parte dell'Associazione Scrittori Reggiani. Nazario è sposato, ha due figli e un nipotino. Vivono con lui quattro chitarre, decine di libri e un cane.

"I lettori in questo libro – spiega l’autore Nazario D’Amato – potranno trovare racconti e poesie che rappresentano aspetti dell’animo umano, sia di chi lavora sui treni sia di chi viaggia: sono racconti sull’uomo e sulla vita dell’uomo attraverso l’osservatorio treno.”