Tra le miserie umane si “fotografano” anche i grandi personaggi

LARINO. Dell’argomento-comunicazione capiremmo poco se non lo collocassimo nel primigènio terreno di coltura, da cui occorre sempre partire: quello in cui siamo stati collocati nascendo. L’angolo imprescindibile, a cui riferirsi, è quello usuale del mondo molisano senza circoli filosofici, con sporadici “vernissage” di paese, fatti di croccanti assaggini di pane locale intinto nell’olio nuovo e di qualche delibazione di cavatelli. Viene a concretarsi così il rosario di un rito annuale, partorito in una crosta di vita che non fa rumore, dove le giornate trascorrono tranquille. In questo mondo si ascoltano le invettive di chi vive delle memorie dei Latini, dei Romani, dei Pentri e dei Sanniti, magari senza rendersi conto che questi nostri progenitori si atteggiarono permeando l'ambiente di sé al punto di lasciare profonde vestigia ancora oggi. Perciò, la memoria che ci ancora al passato dovrebbe farsi produttiva, trasmutandosi in principio vitale, modificando il ricordo nella continuità per affiancarlo a progetti che predispongano all’avvenire.



Pensare al passato eleva lo spirito, ma rimane esercizio autoreferenziale quando non consenta di affacciarsi alla feritoia spaziale da cui aprire gli occhi sulle prospettive dei tempi andati. Un tempo il mondo contadino era incorrotto, regolato sui tempi lunghi, su di una peculiare economia, sui riti, sulla medicina e su credenze ancestrali. Ma donne ed uomini avevano vita corta, nonostante l’aria ed i cibi genuini goduti. Si invecchiava presto, la fatica era pesante, l’alimentazione monotona e la povertà viaggiava ai limiti della sussistenza; i cugini sposavano le cugine e si viveva (e si dormiva) in promiscuità. Nella sostanza, quell’Eden contadino era una sorta di inferno in terra.

Perciò occorre smettere di campare di memorie perché è più produttivo vivere la bellezza dei ricordi antichi senza ridurli ad una mera archeologia del sentimento. Il richiamo alle rovine, ai tempi andati, non basta a far risorgere; perciò il ricordo del passato dovrebbe riconfermarci nella saldezza dei princìpi, affermando una ricostruzione futura con l’ausilio delle forze disponibili, senza più distinguere tra le appartenenze che oggi, politicamente, rappresentano mèra apparenza. Ove ciò non si verificasse, non vi sarebbe più rimedio. Finiremmo con il rifugiarci nel privato, alla ricerca di affetti sicuri, proprio quando al sociale non giova mai celarsi in un bòzzolo per apprestarvi il nido.

Forse oggi gli "sms" e la normativa sulla "privacy" non avrebbero agevolato nell’approfondimento di tante piccole miserie umane. Però procurano di “fotografare” i personaggi della storia o della letteratura. I poeti e gli scrittori contemporanei non scrivono più lettere d’amore. Oggi usiamo tutti WhatsApp, nemmeno più gli sms, oppure usiamo le "chat" di "Facebook". Ne consegue che le ultime epistole resteranno quelle di Quasimodo vergate per la Cumani, quelle di Campana dirette alla Sibilla Aleràmo e quelle con cui Gozzano si rivolgeva all’amica Amalia Guglielminetti. Il grande campione del genere rimane Gabriele d’Annunzio con le sue mille e più lettere scritte a Barbara Leoni.

Non scherzava manco il Carducci; e, a leggere queste missive, si ricava l’impressione che i poeti non scrivessero alle loro donne quanto piuttosto ai lettori (che – in futuro – ne avrebbero letto i parti); tale è lo studio che traspare da certe pagine, i cui contenuti mostrano di mirare ben al di là dell’attenzione delle destinatarie. Messaggeria d'altro genere fu quella che Benito Mussolini destinava a Re Vittorio:“Maestà, credo che dovrete ingoiare questo limone”, scriveva al III dei Savoia dopo la firma del patto d’acciaio con la Germania nazista. Ma alludeva all’opportunità di conferire il Collare dell’Annunziata a von Ribbentrop, Ministro degli esteri germanico. Il “collare” era la maggiore onorificenza sabauda e rendeva l’insignito ‘cugino’ del Re.

Perciò diventarono suoi "parenti" i gerarchi Farinacci, Grandi, Balbo e molti altri. Al “collare” aveva aspirato pure il prof. Carducci, ma invano; al punto che si ridusse a chiamare Annunziata la sua cagnolina. Cosicché, quando la bestiola gli correva incontro al suo arrivo a casa, il Vate della III Italia poteva tranquillamente gridare dalla strada alla moglie: "Buttami il collare dell’Annunziata”.

Claudio de Luca