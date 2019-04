Affetto, gratitudine, commozione: di scena la conversione

TERMOLI. Affetto, gratitudine, commozione. Tre semplici parole che, ieri durante la presentazione del libro ‘Io e te dobbiamo parlare’, hanno avuto un significato enorme. Un significato che è andato al di là delle aspettative di Alfredo Mastrogiuseppe. Un significato che è rimbombato nell’auditorium Giovanni Paolo II di Difesa Grande: l’amore.

L’amore che Alfredo ha trovato nei tanti che, anche solo per curiosità, sono andati ad ascoltare la sua testimonianza di fede. La sua testimonianza di conversione.

Una conversione che l’ha portato da essere un ragazzo ‘sesso, droga e rock’n’roll’, a un uomo ricolmo d’amore per sé stesso, per gli altri e per Dio. Colui che tutto può lo ha salvato dal baratro in cui stava finendo. Ha toccato il fondo, ha lottato contro il male ma la volontà del Signore è stata più forte e lo ha salvato.

Dalla testimonianza del suo caro amico Danilo Sarchione si evince come sia cambiato nel tempo Alfredo, «forse non dovrei dirlo ma credo sia una cosa bella. Quando conobbi la mamma di Alfredo, mi disse che finalmente aveva conosciuto suo figlio». Quasi come se lo avesse partorito di nuovo. Quasi come se quel figlio messo al mondo nel ’73, sia rinato nel momento del suo incontro con Gesù.

Ed è questo che Alfredo testimonia, davanti a una platea composta da gente che conosce da anni ma anche da chi lo vive da poco. Davanti a gente adulta e a ragazzi.

Un messaggio di speranza, di fede, di crescita e rinascita. Una sorta di resurrezione dalle ceneri, dalle tenebre per godere finalmente della luce. Quella che per troppo tempo Alfredo non ha voluto vedere.

«Ero davvero emozionato. Ogni volta che faccio la mia testimonianza riscopro chi sono diventato oggi. Vedo la vittoria dell’uomo nuovo sull’uomo vecchio. Non so dove mi porterà questo viaggio. Non mi aspetto niente, non ho pubblicato questo libro per la gloria, ma per far sì che la mia testimonianza, in modo gratuito, arrivi ai cuori della gente. Arrivi a far capire che, come ce l’ho fatta io a convertirmi, possono farcela tutti. Perché Dio ci ama. Tutti. Indistintamente. Siamo tutti suoi figli e vuole la nostra salvezza».