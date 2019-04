TERMOLI. Se si chiede ad ogni termolese doc cosa pensa della propria città, ti risponderà sempre: "Termoli è il posto più bello del mondo."

Su Facebook gira da qualche giorno un video promozionale su Termoli che invita chiunque a trascorrere le vacanze nella nostra città. Questo progetto video è stato prodotto e girato dall'Associazione Culturale Materia Cinema di Termoli.

Il regista di questo video Nicola Limongi, che usa lo pseudonimo "Zedo Nicola" e che è anche il presidente della suddetta associazione, mostra una Termoli molto più bella di quella che è già, con la potenza della cinematografia e dei macchinari tecnologici digitali di oggi. Per la realizzazione di questo bellissimo video sono stati necessari circa 45 giorni e il tutto è stato girato tra agosto e settembre dello scorso anno.

Hanno partecipato e collaborato alla realizzazione di questo video molti operatori, modelli/e, oltre a tanti amici dell'Associazione.

Un ottimo lavoro patrocinato anche dal Comune di Termoli che non può non ricevere consensi: pochi minuti accattivanti, briosi, frizzanti e ben distribuiti in immagini e volti correlati, un affascinante spot pro Termoli a cui possiamo anche dire male, ma che alla fine è impossibile non amare.