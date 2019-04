Un giorno di musica, mercatini e giochi: il Primo maggio termolese

TERMOLI. Ancora un primo maggio dedicato alla musica e al divertimento a Termoli. Questa mattina gli eventi legati alla festa del Primo maggio sono stati presentati nel corso di una conferenza stampa dal primo cittadino Angelo Sbrocca, la dirigente al settore Cultura Carmela Cravero, il presidente del Consiglio Manuela Vigilante, l’assessore Giuseppe Gallo, i consiglieri Michele Barile, Oscar Scurti, Antonio Giuditta e Gianni Di Tella.

A partire dalle ore 17.30 in diverse zone del centro ci saranno spettacoli di musica e artisti di strada: in via XX settembre suoneranno musica rock gli Acid Lake, lungo Corso Nazionale funky jazz con Justrio + Pio e il rock Sound Zero, in piazza Insorti d’Ungheria ci sarà il Mercatino del Vinile a cura di Anomasia Vintage&Vynil e il dj set, in piazza Duomo si esibirà il gruppo Katia e gli Effetto Serra musica italiana e straniera anni 70/80.

Per i più piccoli a partire dalle ore 10.00 animazione a cura dell’Associazione Sorridere Sempre onlus e gonfiabili in corso Umberto I.

Alle 21.00 in piazza Duomo concerto della Sara Benni Blues Band.

Qui il video della presentazione degli eventi: