TERMOLI. Peter Scasny, giovane docente americano, lavora presso l'Istituto Boccardi di Termoli come English Teaching Assistant, il programma che colloca giovani laureati degli States in classi all'estero per assistere gli insegnanti locali di inglese; in Italia questo progetto assegna solo sette borsisti per anno nelle scuole superiori del sud, la cui selezione è svolta dalla Commissione "Fulbright" e dall'Ambasciata degli Stati Uniti, d'intesa con il MIUR.



Ebbene, l'IIS “Boccardi”, grazie alla lunga esperienza di scambi internazionali e al particolare interesse nell'insegnamento delle lingue straniere, è stato selezionato fra tutte le scuole del Molise per l'assegnazione di un borsista ETA, vista anche la presenza di studenti tra i più meritevoli che possono effettivamente beneficiare di un madrelingua americano.



La scelta è ricaduta sul trentenne Peter, "piccolo ambasciatore" degli Stati Uniti che, con simpatia e professionalità ha fornito agli studenti, durante l'anno scolastico, quegli strumenti per arricchire e potenziare in modo diretto e vivace le conoscenze linguistiche; un’occasione anche per approfondire tutti quegli aspetti socio - culturali che contraddistinguono l’immensa varietà degli USA.



Un progetto interessante e unico nel suo genere, atto a favorire la pace globale attraverso lo scambio di idee e di cultura tra gli Stati Uniti e le altre nazioni nel mondo.



Tra i compiti dell' "ETA" newyorkese, durante l'anno scolastico, anche quello di selezionare uno studente "boccardiano" da candidare alla prestigiosa borsa di studio “Benjamin Franklin Summer Program”, finanziata dal Governo americano e che offre una serie di seminari e attività di studio sul tema dei diritti civili presso l’Università americana di Lafayette. E proprio la sua giovane proposta - il diciottenne Simone Paolucci - è stata scelta, tra tutti i candidati italiani, per fare questa importante esperienza oltreoceano. Motivo di grande orgoglio per l'istituto e per la nostra città.



"Simone è uno degli studenti più straordinari con cui abbia mai lavorato - ci racconta Peter - e sono molto orgoglioso che per l'Italia sia stato selezionato proprio lo studente da me presentato."



L’integrazione tra giovani generazioni e l’internazionalizzazione dei programmi di studio non possono che dare valore aggiunto alla formazione di giovani diplomandi che presto percorreranno strade diverse alla scoperta di nuovi mondi.



"Vincere questa fantastica occasione di andare in America è un sogno che diventa realtà – ha detto Simone ai nostri microfoni.



Ascoltiamoli nella nostra video-intervista.