Alla scuola di Pantano Basso il primo premio regionale “La Matita delle Idee”

TERMOLI. Rivolto alle scuole primarie e dell’infanzia, il Premio Giotto “La Matita delle Idee” è un concorso che stimola alla condivisione, al lavoro sinergico di ogni Istituto nel suo insieme e non dei singoli studenti, uno spunto a riflettere, ma con la leggerezza e l’immediatezza tipica dei bambini. Ogni anno il lancio di un tema che tocca da vicino le scuole italiane, parte del vissuto e della quotidianità dei più piccoli. Il primo premio vuole essere un segno tangibile nel dare spazio all’arte: per questo fila. realizza nella scuola vincitrice un’aula creativa del valore di 25mila euro completa di ogni prodotto utile a disegnare, colorare, plasmare, modellare, dare forma alla fantasia.

La nuova edizione propone inoltre un’altra grande opportunità: una scuola per ogni regione d’Italia sarà premiata con un dono speciale, una maxi fornitura didattica di prodotti Giotto e una mini biblioteca Fabbri Editori. Un incentivo in più per partecipare e coltivare la creatività. Il titolo del concorso della settima edizione dell'anno scolastico 2018/19 è: “Colore, forma, spazio e luce: l’insieme che crea un’armonia”. Quell’armonia che è anche al centro dell’arte, dalla sua comparsa sulla terra fino al postmodernismo. Le scuole sono invitate a interpretare e sviluppare questa tematica liberandosi dal caos della contemporaneità, dare la propria interpretazione di armonia al fine di trovare l’equilibrio. Come scuola dell'infanzia di Pantano Basso abbiamo partecipato ad un concorso a livello Nazionale e abbiamo vinto il primo premio regionale per il Molise. Gli elaborati dei bambini di 5 anni dovevano rappresentare l'Armonia. Ci ha votato la giuria di qualità - ci ha detto l'insegnante Marilena Cappella - e abbiamo utilizzato cartoncini gelati con strisce colorate di velina.