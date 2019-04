TERMOLI. Ieri 27 aprile si è dato il via alla quarta edizione dell' Aut Aut Festival degli autori dedicato alla cultura e all'attualità, ideato e realizzato dal Comune di Termoli con la collaborazione della Libreria Fahrehneit e Locanda Alfieri.

Il primo ospite a calcare il palco del Cinema Sant'Antonio è stato il professor Giovanni Ziccardi, docente di Informatica Giuridica all'Università degli Studi di Milano, che ha presentato il suo ultimo libro uscito il 21 febbraio: "Tecnologie per il potere. Come usare i social network in politica", edito da Raffaello Cortina Editore.

A presentare l'incontro l'anima dell'Aut Aut, Valentina Fauzia, che prima di introdurre l'ospite ringrazia il Comune di Termoli, la Prolive Service per l'assistenza tecnica e gli sponsor, «la dimostrazione del connubio che può nascere tra pubblico e privato».

Il libro nasce dalla riflessione di Ziccardi su come le tecnologie e i social network hanno cambiato, anzi, rivoluzionato e influenzato l'idea di far politica, non solo la sua tornata ma anche gli esiti. «L'editore poi ha deciso di mettere come sottotitolo come usare i social network in politica e ho deciso di dedicare una parte del libro all'uso pratico dei social in politica, analizzando quello che fanno i principali partiti Europei compresi quelli italiani e capire come si possa giocare sporco cioè come le tecnologie possono essere utilizzate per raggiungere obiettivi anche al di fuori del quadro costituzionale».

L'avvento del computer e di internet ha eliminato i divari culturali e sociali dando vita a una società libera e democratica, cosi come la diffusione dei social network che hanno sostituito il concetto di agorà, Ziccardi nel suo saggio riporta il pensiero di Stefano Rodotà sulla questione «il mito fondativo della democrazia, l'agorà, è stato rinnovato e rinfrescato da Internet con un'idea benefica di democrazia diretta e immediata: il sogno di una consultazione permanente dei cittadini. L'abitazione di ogni individuo si trasforma grazie alla rete di una vera e propria cabina elettorale che dà la possibilità di consultare direttamente il cittadino».

La politica da sempre ha come obiettivo quello di raggiungere il proprio elettorato o presunto, nel tempo le modalità per raggiungere lo scopo hanno subito delle trasformazioni: dalla radio, alla televisione al cinema durante il ventennio fascista, per poi passare agli sms fino agli spot pubblicitari.

Oggi la maggior parte degli elettori sono presenti sui social network, l'essere online fa di loro dei potenziali elettori «basti pensare che oggi un bambino di sette anni possiede uno smartphone, quindi comincia un' opera di condizionamento politico molto prima della maggiore età»

Gli elettori sono sui social bisogna prenderne atto, trascorrono quasi metà della loro giornata e basta un loro like per profilarli, mentre scrivevo il libro mi sono documentato sugli studi sulla corsa di Trump e ho notato che quando decise di candidarsi alle presidenziali la prima persona che ha assunto come collaboratore è stato un grande esperto di marketing: l'elettore viene trattato come un consumatore al quale si vuole vendere un Folletto, il voto diventa un prodotto. Una volta all'interno dei partiti c'era la figura del faccendiere, Trump quando ha dovuto costituire il suo team elettorale le prime persone cha assunto sono state: un esperto di marketing, un esperto di data science, un esperto di social media, un esperto di grafica»

Questo mi ha fatto capire che puntare sulla tecnologia in determinati contesti possa condizionare lo svolgimento delle elezioni, oggi un buon uso della tecnologia può cambiare l'esito elettorale ma Ziccardi sottolinea che può incidere anche sui nostri valori costituzionali basti pensare all'idea del pluralismo, al silenzio elettorale ormai scomparso sui social network»

Oggi nel flusso constante di informazioni l'idea del silenzio elettorale è impensabile,ora lo smartphone del politico non ha più distinzione se viene usato per motivi personali o politici, è un'idea che la tecnologia ha spazzato via.

Proprio l'utilizzo che i politici fanno dello smartphone ha fatto si di presentarsi agli occhi degli utenti come degli influencer.

E visto che si comportano come tali, Ziccardi riporta un'intervista dello studioso Epifani «non è un caso che i partti che registrano un maggior livello di engagement sono quelli che basano la loro comunicazione sui "messaggi di pancia" dalla questione dei vaccini ai flussi migratori, i politici sono concentrati a collezionare più like , c 'è un utilizzo adolescenziale da parte di una generazione di politici concentrata a presentare un immagine piu vicina al cittadino spesso con risultati grotteschi».

La riflessione che Ziccardi fa nel suo libro è che siamo in una situazione nella quale le tecnologie stanno spazzando via idee anche basi giuridiche alle quali eravamo abituati questo non vuol dire che sia un bene, la tecnologia è cosi forte che non torna indietro ma è un'onda che va avanti.

Riguardo alla campagna elettorale di Trump Valentina Fauzia parla del lavoro fatto a monte dallo staff del candidato dove per la prima volta si è cominciato a capire l' importanza della profilazione dell'utente che ormai ha superato il classico strumento del sondaggio.

«Alla fine della sua campagna Trump aveva un database "Project Alamon" che conteneva i dati di 250 milioni di persone per ognuna di queste c'erano fino a 12.000 datapoint,che sono le nostre caratteristiche anche ogni like che noi mettiamo sui social anche a banale evento, questo cordinato con altri novemila fornisce delle informazioni per profilarci, meglio di quanto conosciamo noi stessi.

Una volta per profilare gli elettori si faceva un lavoro manuale che comportava un enorme sforzo, oggi possiamo monitorare la vita delle persone per mesi sui social network.

Da questa vita possiamo generare migliaia di datapoint e da questi dati usare degli algoritmi che generano delle informazioni che ci categorizzano utilizzando un termine inglese social sorting cioè veniamo catalogati in base alla nostra presenza in società».

L'elettore oggi diventa un dato da analizzare attraverso una raccolta di dati, a volte può diventare rischioso a dimostrazione di questo il caso di Cambridge Analytica al quale Ziccardi dedica un intero capitolo.

«Mi sono trovato molto spesso davanti a un muro di segretezza quando cercavo di comprendere il funzionamento degli algoritmi, dobbiamo rassegnarci a non comprendere come veniamo profilati».

Nella comunicazione politica sta assumendo un ruolo centrale l'algoritmo e i big data, questo nuovo modo di veicolare il messaggio può essere positivo e adatto da un lato dall'altra parte può diffondere contenuti negativi.

Ziccardi parla anche delle fake news sopratutto in ambito politico che presentano quattro caratteristiche: si fondano su una condivisione virale, non possono essere verificate in maniera immediata, tante condivisioni danno autorevolezza e sono mirate al soggetto: « il target non verifica la veridicità della notizia perché la sente sua».

L'intento di Giovanni Ziccardi non è quello di demonizzare l'uso dei social network, perché come lui stessa afferma «ci può essere un'uso corretto, pacato e utile dei social in politica che si riallaci ad antichi valori e sfruttarli al meglio in un'ottica digitale, ma non dobbiamo avere il timore di denunciare delle storture e pericoli».

«Non esiste l'educazione civica digitale se manca l'educazione civica, e il cyberbullismo è bullismo. La tecnologia non può migliorare ciò che nella società non va può amplificarne solo i lati negativi».

L'appassionato di politica si chiederà se le piazze torneranno ad essere un elemento determinate nella dialettica politica.

Il prossimo appuntamento dell'Aut Aut Festival è Sabato 11 Maggio alle ore 17.00 con Corrado Augias.