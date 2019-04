TERMOLI. «Le assi di teak lunghe almeno un metro e larghe più di mezzo, grezze e fuori squadra, al posto del parquet. Laura a pochi a passi dal bagno, lancia i sandali e ascolta il calore nodoso del legno dai piedi nudi lungo tutto il corpo.Rallenta, trattiene il respiro. Poggia voluttuosamente tallone, pianta e dita, dal primo lembo di pelle fino all'ultimo, con la delicatezza e il piacere di una carezza sensuale. Chiude gli occhi, come se volesse sfiorare tutte le venature setose, i segreti che quell'albero custodisce. Anche se morto, fatto a pezzi e crocifisso, regge con pazienza, al modico prezzo di un cigolio discreto, appena un po' snob, il peso delle vite che continuano a passargli sopra».

Questo è l'incipit del libro "Tutto come prima" di Angelo Lupo Timini, edito da Ianieri Edizioni, presentato ieri pomeriggio alla Libreria Fahrenheit. A moderare l'incontro Valentina Fauzia, giornalista, fondatrice dell'agenzia Ticonzero Editing, attualmente ricopre il ruolo di responsabile Ufficio stampa del Comune di Termoli.

Angelo Tumini è nato a Pescara , laureato in Scienze Politiche a Milano, da anni lavora per una compagnia assicurativa.

Grande appasionato di libri, dal tre maggio condurrà una trasmissione radiofonica "Suoni d'inchiostro" su una web radio, Radio Start , dove si parlerà di libri partendo dalla musica.

Quattro amici ultra cinquantenni «danzano sul pentragramma della vita», e si ritrovano a trascorrere un intero weekend d'estate in una villa. Il motivo di quella reunion: un referto medico che li terrà in sospeso.

L'idea del libro nasce per raccontare la vita dal punto di vista dell'amicizia, all'interno del libro ci sono altri temi che ricorrono, come il tradimento che funge da contrappeso, la memoria e il rapporto madre figlia.

«L'amicizia è un rapporto profondo molto più profondo del rapporto amoroso, nell'amicizia si perdonano cose che in un rapporto di coppia sarebbero impensabili»

Nota costante nel libro di Timini è la musica, brani dei Nirvana, i Genesis, Gipsy Kings, musica Jazz, "Adesso lo interpreta come un segno del destino, il prossimo Capodanno non dovrà promettersi più niente.Parte I Can't Tell You Why degli Eagles. Ora o mai più"

Quello di Tumini è un libro sulla vita, pone degli interrogativi e invita il lettore a fermarsi a riflettere su alcune tematiche che spesso presi dalla frenesia quotidiana diamo per scontate: la memoria. «La memoria individuale è sinonimo di dolore, se pensiamo a un qualcosa di bello che è finito proviamo nostalgia, al contrario se pensiamo a qualcosa di spiacevole ci rattristiamo. Il volume della memoria va abbassato, perchè può diventare rumore» .

L'autore prende il lettore per mano e non lo molla fino all'ultima pagina, le parole scorrono come dita sui tasti di un pianoforte e pizzicano come le corde di una chitarra, ci si immerge nella luminosità dell'estate, si riesce a percepire il vociferare dei bagnanti sul lungomare, il rumore degli infradito «anche se non lo vedi sai che è lì, come quando si vuole bene a una persona non la si vede ma sai che è presente nella tua vita e che per te c'è sempre».

«Un libro luminoso che può allietare questo momento buio che stiamo attraversando», così conclude Valentina Fauzia.

Momenti di luminosità che la libreria Fahrenheit regala alla cittadinanza attraverso il ciclo di incontri con l'autore diventato un appuntamento fisso immancabile.