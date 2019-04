L'associazione Casa del libro vince il premio «Rigenerazione»

TERMOLI. Il premio “Molisano ostinato e contrario” istituito dall’associazione “Il Bene Comune” e giunto ormai alla quinta edizione, è un importante riconoscimento attribuito a cittadini e associazioni che hanno operato e operano, in diversi campi, attuando comportamenti di cittadinanza attiva e partecipata tendenti ad un nuovo modello di sviluppo per il nostro territorio e la nostra comunità. In tale ambito, viene assegnato anche un premio chiamato “Rigenerazione ad associazioni che si siano distinte per azioni significative di “resilienza”.

Quest’anno la giuria del premio ha voluto attribuire il riconoscimento all’associazione “Casa del libro” di Termoli per l’intensa e proficua attività culturale, con la seguente motivazione:

“La cultura alimenta la cultura, la lettura anima la socialità; intorno al libro e alla lettura nasce una comunità attiva e solidale. La semplicità in un progetto di promozione della lettura, trasforma coloro che ne sono coinvolti, in una piacevole comunità di persone. E’ questo il manifesto programmatico dell’Associazione in estrema sintesi.

Tanti sono stati i progetti realizzati in soli quattro anni di attività e tanti ne partiranno di nuovi, sempre animati dallo stesso spirito: che la lettura non si impone ma si propone, come uno dei grandi piaceri della vita.

Questa intenzione, esercitata con garbo, gentilezza e inclusività ha saputo diventare una sorta di struttura immateriale che ha facilitato la circolazione delle idee, che ha coltivato lo spirito critico, motivando e fortificando la coesione sociale e l’attenzione per la cultura nella comunità termolese, ma anche nei comuni del circondario.

Perciò, per il difficile e sofisticato lavoro che ha saputo svolgere, assegniamo con gratitudine il “Premio Rigenerazione” all’associazione culturale Casa del libro di Termoli.”

La cerimonia di premiazione, cui ha partecipato una nutrita delegazione della Casa del libro, si è svolta il 24 aprile nella suggestiva cornice del teatro del Loto di Ferrazzano nel corso di una partecipata e piacevole serata, impreziosita da coinvolgenti performance teatrali e musicali e interessanti contributi audiovisivi.

«Una grande soddisfazione per noi. Sono felice ed orgogliosa - ha dichiarato la presidente Daniela Battista – di rappresentare, con la Casa del libro, la città di Termoli in questa manifestazione.

Il premio arriva dopo soli quattro anni di vita della nostra associazione ed è, naturalmente, di tutti i soci, che hanno creduto nel progetto fin dall’inizio e collaborato con entusiasmo alla realizzazione e alla riuscita delle varie iniziative, mettendo generosamente a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze. Questo premio rappresenta per noi non solo un importante punto d’arrivo, ma ancora di più un punto da cui ripartire per “rigenerarsi”, continuare sulla strada intrapresa e cercare di fare ancora meglio».