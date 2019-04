TERMOLI. Abbiamo assistito negli ultimi mesi a infinite polemiche sulla nuova gestione del Macte museo d'arte contemporanea a Termoli, ma l'articolo uscito sulla testata Artribune dovrebbe invitare a riflettere sull'importanza di un polo museale nella nostra città, privato o pubblico che sia.

«A Termoli non si fa cultura... o a Termoli non c'è cultura», vorrei chiedere a tanti che la pensano così, qual è per loro il vero significato di fare cultura in una città.

"Servono talento, capacità di creare, apertura al possibile", questo era il pensiero del tecnologo Vannevar Bush negli anni 40 .

Artribune è un webmagazine e free pass che si dedica a servizi dedicati all’arte e alla cultura contemporanea, è' un'illustre strumento d'informazione italiano che approfondisce le tematiche dell'arte e la cultura in generale.

In un'articolo di Santa Nastro del 29 aprile parla del''inaugurazione del museo con la mostra Art is Easy a cura di Laura Cherubini e Arianna Rosica.

Una testata come Artribune che pone il focus sulla nostra città è motivo di orgoglio per tutti.