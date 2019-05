SERRACAPRIOLA. Sala consiliare strapiena a Serracapriola per la presentazione del libro, candidato al Premio Strega 2019, "Il Risolutore".

L'autore, il molisano, originario di Santa Croce di Magliano, Pier Paolo Giannubilo, ha incontrato il pubblico per il firmacopie e per parlare del suo romanzo, già definito "caso editoriale dell'anno". Dopo i doverosi saluti iniziali da parte del sindaco, Giuseppe D'Onofrio, che ha patrocinato l'evento, Giannubilo ha spiegato com'è nata l'idea, di scrivere un romanzo, sulla vita spudorata, spregiudicata e discutibile del protagonista del libro, l'artista poliedrico Gian Ruggero Manzoni.

"Il Risolutore", da qualcuno denominato il nuovo "Limonov", (romanzo del grande Emmanuel Carrère), ha fatto parlare di sé, già prima della candidatura al prestigioso Premio; andato già in ristampa un paio di volte, ed addirittura introvabile in alcune librerie, sta avendo recensioni positive dai più grandi quotidiani a livello nazionale.Libro particolare e toccante, scritto da una penna notevole come quella di Giannubilo, racchiude la sua essenza in queste frasi: "I giorni della nostra chiacchierata a Lugo sono stati per me il principio di un'avventura fra i segreti di due sconosciuti. Il primo è Manzoni. Il secondo, io."

Giannubilo, nel corso della serata, ha saputo abilmente tenere alta l'attenzione del pubblico presente in Sala, come del resto lo ha fatto con il suo romanzo, che, nonostante le quasi 500 pagine, è un libro che non puoi fare a meno di leggere tutto d'un fiato.

Un incontro che si è chiuso col dibattito con alcuni lettori.