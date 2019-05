Aut Aut Festival, sabato 11 maggio arriva Corrado Augias

TERMOLI. Prosegue la rassegna culturale Aut Aut Festival e sabato 11 maggio alle ore 17.00 al cinema Sant'Antonio arriverà l’ospite più atteso: il giornalista e autore Corrado Augias.

Storico reporter e inviato negli Stati Uniti per l’Espresso, Panorama e Repubblica, fu lui il 6 giugno del 1968, a dare per primo la notizia dell’assassinio del presidente Robert Kennedy poiché in quel momento si trovava presso l'Hotel Ambassador di Los Angeles e diede in diretta la notizia. Ha vissuto a lungo tra l’Italia e gli Stati Uniti, è autore di moltissimi programmi televisivi come "Telefono giallo" e "Babele", dedicato ai libri. Ha condotto per diverse stagioni su Rai Tre la striscia della durata di circa 30 minuti "Le Storie - diario italiano", un approfondimento culturale quotidiano sugli argomenti più disparati, dalla musica, alla letteratura, fino alla storia recente e alle arti figurative. Sempre su Rai Tre ha condotto "Enigma", trasmissione dedicata a fatti e personaggi del passato.

In qualità di scrittore giallista è autore di molti libri, tra i quali:"Sette delitti quasi perfetti" (1989), "Una ragazza per la notte" (1992), "Quella mattina di luglio" (1995) e "Tre colonne in cronaca" (1987, scritto assieme alla moglie Daniela Pasti). Augias scrive inoltre nel 1983 il libro "Giornali e spie. Faccendieri internazionali, giornalisti corrotti e società segrete nell'Italia della grande guerra", nel quale ricostruisce una vicenda di spionaggio realmente avvenuta nel 1917.

Nel 2006, in collaborazione con il docente bolognese Mauro Pesce, Augias è autore del libro "Inchiesta su Gesù" nel quale affronta, nella forma di un dialogo fra i due coautori, i molti aspetti più o meno noti della persona e del personaggio centrale della religione cristiana. Attualmente conduce su Rai Tre il programma "Quante Storie" programma di libri e attualità che racconta il nostro tempo e i nodi della società contemporanea.

Tra i vari riconoscimenti ricevuti in carriera spiccano su tutti l'Ordine al Merito della Repubblica Italiana (2002), il titolo di Cavaliere di Gran Croce (2006) e la Legion d'onore della Repubblica Francese (2007).

Corrado Augias sarà sul palco del Cinema S. Antonio con Valentina Fauzia, responsabile dell’Ufficio Stampa del Comune di Termoli, giornalista ideatrice e curatrice del Festival Aut Aut.