“A spasso nel borgo medievale”, a Termoli il tour guidato nel centro storico

TERMOLI. In occasione delle "GiornateNazionalideiCastelli" dell’11 e 12 Maggio, la Turismol, in collaborazione con l’Associazione Ordo Cavalieri Termole e Pro Loco di Termoli, vi porterà prettamente in costume medioevale, all’interno delle "mura federiciane del borgo termolese". Una passeggiata culturale tra i vicoli, alla scoperta del Duomo e del Castello Svevo. Durante la visita di quest’ultimo, accompagnata da Domenico La Porta, sarà possibile ammirare la mostra dedicata a San Timoteo, discepolo di Paolo, arricchita dalle note conoscitive di Cleofino Casolino sulla vita del santo.

Per info e prenotazioni Tour “A Spasso nel borgo fortezza medioevale”: Tour guidato all’interno del borgo termolese, Castello Svevo e Duomo.

Prenotazione obbligatoria Pro Loco Termoli al: 324 869 9522 dalle ore 8.00 alle 13.00.

Costo del Tour:

Adulti: € 5,00 a persona;

Ragazzi dai 12 ai 18 anni: € 3,00

Bambini da 0 a 12 anni: GRATIS

Orari Tour:

Sabato 11 Maggio: dalle 10 alle 12/ dalle 16 alle 19; Domenica 12 Maggio: dalle 10 alle 12/ dalle 16 alle 20.