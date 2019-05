Dalla tavola federiciana al sindaco pescatore, l'Alberghiero c'è!

TERMOLI. Rimandato già due volte a causa delle condizioni meteo avverse, domani finalmente si svolgerà l'evento "Tavola Federiciana", organizzato dall'Istituto Alberghiero Federico di Svevia con la assidua e proficua collaborazione dell'Associazione culturale di Termoli III° Millennio, l'Avis di Termoli, la Rapax Service servizi di Falconeria, Associazione Apricena Medievale, Riccardo Armature Medievali, Sae 112, Puer Apulia Lucera, Avis Giovani, con il patrocinio del Comune di Termoli.

L'evento, con inizio alle ore 17, vedrà all'interno dell'Aula Magna dell'istituto alberghiero dei figuranti che rappresenteranno in costume dell'epoca la tavolata federiciana; dopo il convegno, il corteo storico con oltre 180 figuranti lascerà la scuola per sfilare fino in Piazza Duomo. Tra i figuranti ci saranno musici, sbandieratori, tamburi imperiali, chiarine e falconieri. Alle 20.30 è prevista la cena medievale gratuita per tutta la cittadinanza che, a causa delle condizioni meteo incerte, si è deciso di spostare da Piazza Duomo e quindi all'aperto all'Istituto Alberghiero, nella nuova sala ristorante inaugurata proprio pochi giorni fa.

Questo evento fa parte del progetto "I Venerdì dell'Alberghiero". Durante la presentazione della "Tavola Federiciana", la dirigente scolastica Maricetta Chimisso, assieme alla referente del progetto "Incontro con l'Autore", Annarita Ferrante, e la prof.ssa Rosa Forchetti, hanno presentato l'evento culturale di lunedì 20 maggio quando l'autore Dario Vassallo, presidente della fondazione "Angelo Vassallo", verrà a parlare ai ragazzi e presenterà alla platea il libro "Il Sindaco Pescatore" che racconta la storia di suo fratello Angelo, sindaco di Pollica, un paese del Cilento, che ha vissuto la sua vita sia privata che lavorativa per la strenua difesa della legalità, per la quale poi è stato assassinato.

Del "Sindaco Pescatore" in molti ricorderanno che è stato mandato in tv, nel 2016, un film di gran successo diretto da Maurizio Zaccaro, incentrato sulla vita appunto di Angelo Vassallo, ucciso il 5 settembre 2010. Nel film Vassallo è interpretato da Sergio Castellitto, affiancato da Anna Ferruzzo nel ruolo della moglie Angelina, Fabrizio Contri, Maurizio Marchetti e Lavinia Guglielman.

I ragazzi hanno letto il libro e lunedì ne discuteranno con l'autore circa le problematiche che il fenomeno contemporaneo della malavita organizzata comporta ancora oggi. Il terzo evento di cui si è parlato a conclusione del progetto "I Venerdì dell'Alberghiero", è una sorta di festa che si terrà venerdì 24 maggio sempre presso l'Istituto alberghiero e sarà denominata "dei Popoli", dove gli alunni, i professori e tutte le persone facenti parte del complesso scolastico termolese verranno coinvolte e vi sarà una sorta di indice degli eventi creati e messi in scena durante il corso dell'anno. Di questo evento è referente il prof. Carlo De Ruvo.