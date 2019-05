TERMOLI. È stata inaugurata nel pomeriggio di venerdì 17 maggio, nei locali del Castello Svevo una mostra di arte contemporanea che rimarrà aperta fino a oggi, domenica 19 maggio. Si chiama "La Dimora dei sogni".

Una collettiva che vede Antonio Narducci come critico, Gianni Fano come direttore artistico e Nicola Tedesco come Presidente per il Molise Associazione Popolare e Populisti e la partecipazione di 28 artisti: Matteo Vocino, Domenico Cassino, Maria Grazia Orlando, Vito Pagano, Antonietta Caruso, Simona Saitto, Maria Luisa Di Nucci, Laura Serino, Tina Viggiani, Michele Di Risio, Antonio Annone, Maria Teresa Florio, Daniela Cimini, Michele Porsia, Francesco Santoro, Gianni Fano, Adolfo Stanziani, Giovanni Tenaglia, Michele Della Penna, Gino Colarelli, Valeria Vitulli, Tessie De Felice, Roberto Cupido, Fredy Luciani, Maria Mascilongo.

Un'esposizione di opere davvero interessante che vale la pena di andare a visitare: se amate l'arte e volete conoscere le opere di giovani artisti locali alle loro prime esperienze, andare a questa mostra è quasi un dovere.