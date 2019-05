TERMOLI. L’istituto Majorana di Termoli alla Fase Nazionale dei Giochi della Chimica 2019. La Società Chimica Italiana (SCI) organizza ogni anno i Giochi della Chimica, una manifestazione culturale che ha lo scopo di stimolare tra i giovani l’amore per questa disciplina e di selezionare la squadra italiana per partecipare alle Olimpiadi Internazionali della Chimica, che quest'anno si terranno a Parigi.

A Pesche, con la cerimonia di premiazione del 15 maggio scorso, presso il Dipartimento di Bioscienze e Territorio dell' Università degli Studi del Molise, si è conclusa la fase regionale dei Giochi della Chimica 2019. Anche quest'anno l' Istituto di Istruzione Superiore Ettore Majorana di Termoli ha partecipato conseguendo un ottimo risultato con ilprimo posto dello studente Vitantonio Giacomo nella classe di concorso A del primo biennio che parteciperà alla fase nazionale dei Giochi della Chimica a Roma.

«Grande soddisfazione per i docenti deldipartimento di chimica del Majorana e per gli studentidell' indirizzo di Chimica dei Materiali e Biotecnologie perché oltre al primo classificato, la squadra dell' Istituto ha conseguito ilsecondo posto con gli studenti del triennio ad indirizzo chimico per la classe di concorso C – esprime la professoressa Cristina Floro - la chimica è una disciplina tradizionalmente considerata di difficile comprensione, ma riesce sempre ad attirare l’attenzione per il suo ruolo centrale nella società moderna ed è destinata sempre di più a coinvolgere le giovani generazioni per rispondere alle sfide di oggi e di domani.

Come docenti siamo impegnati da anni nella valorizzazione nel nostro Istituto dell’ indirizzo di studio di Chimica Materiali e Biotecnologie quanto mai necessario al territorio del basso Molise.

Il nostro ringraziamento aldirigente dell' Istituto Ettore Majorana Stefano Giuliani e al professore Vincenzo De Felice dell’Unimol a cui è affidata da parte della Società Chimica Italiana l’organizzazione della competizione regionale.

In bocca al lupo quindi al nostro studente che andrà a Roma alla fase nazionale dei Giochi il prossimo 29 maggio».