Tre ricche giornate per il Maggio dei Libri sangiacomese

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. Inizia domani la quinta edizione del "Maggio dei Libri Sangiacomese", un programma diviso in tre giornate che prevede incontri dedicati alla lettura, per grandi e piccoli.



La manifestazione, organizzata dall’Associazione socio-culturale “San Giacomo UnicaMente”, si conclude Domenica 26 Maggio con l'importante incontro con la scrittrice Carla Maria Russo ed il suo ultimo romanzo "L'Acquaiola", candidato al Premio Strega 2019.



Di seguito il programma completo:

Giovedì 23 Maggio doppio appuntamento presso la Sede dell'Associazione

- ore 15.30: "Quante Storie!", Merenda Letteraria per i bambini della Scuola dell'Infanzia;

- ore 18.30: Aperitivo Letterario con Oscar de Lena, "La Storia dei Fratelli Brigida", con introduzione del Prof. Antonio Mucciaccio;



Venerdì 24 Maggio

- ore 18.00 presso la Sede dell'Associazione: "Quante Storie!", Merenda Letteraria per i bambini della Scuola Elementare;



Domenica 26 Maggio

- ore 18.00 sul Belvedere del Colle (oppure presso la Sede dell'Associazione in caso di condizioni climatiche avverse)

Aperitivo Letterario con Carla Maria Russo



Su Carla Maria Russo:

Nata a Campobasso ma residente da molti anni a Milano, dove ha frequentato il liceo classico e si è laureata in Lettere Moderne.

Appassionata di ricerca storica e amante delle biblioteche, dove trascorre parecchio tempo, Carla Maria Russo ha iniziato l'attività di scrittrice con romanzi per ragazzi approdando alla narrativa per adulti nel 2005, con il romanzo "La sposa normanna" che ha vinto il premio Città di Cuneo come romanzo segnalato per le scuole e il premio Feudo di Maida.

Sono seguiti "Il cavaliere del giglio" (2006), "L'amante del Doge" (2008) e "Lola nascerà a diciott'anni" (2010), vincitore del premio Fenice-Europa 2010, "La regina irriverente" (2012), "La bastarda degli Sforza" (2015), incentrato sulla figura di Caterina Sforza, figlia illegittima di Gian Galeazzo Sforza.

Nel 2017 pubblica "Le Nemiche", che ha per protagoniste Isabella d'Este e Lucrezia Borgia e che riconferma e amplia ulteriormente il vasto successo di pubblico dei precedenti romanzi.

Nel 2018 pubblica il romanzo "L'acquaiola", con il quale riceve la candidatura al premio Strega.

I suoi libri sono tradotti in inglese, tedesco ed altre lingue europee.