TERMOLI. Si è conclusa la seconda fase del progetto "Scambio di Classe" di Intercultura: dal 14 al 21 maggio 13 studenti ungheresi e 2 docenti sono stati ospiti presso alcune famiglie degli studenti dell'IIS Boccardi di Termoli.

Il confronto culturale ha alternato, ad attività di didattica in aula, attività sul territorio nazionale. Oltre alla visita del borgo antico di Termoli, sono stati esplorati, grazie alla guida in lingua inglese offerta dagli studenti italiani, i centri storici di Roma e Napoli. Non poteva mancare il contatto con la natura: la visita al castello di Roccascalegna e delle cascate di Rio Verde in Abruzzo.

Dal culturale al ludico, senza tralasciare il divertimento, il programma si è sviluppato e attuato soddisfacendo tutte le aspettative. Il merito va alle famiglie che hanno dato credito e fiducia, ai ragazzi che si sentono cittadini del mondo e all'Istituto Boccardi che ha sostenuto questo progetto.