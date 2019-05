Matteo Vicino protagonista di Aut Aut Festival

TERMOLI. Secondo appuntamento di successo per il festival Aut Aut, ospite il regista Matteo Vicino.

Continua il suo impegno in progetti nel campo del sociale, rivolti soprattutto al mondo degli adolescenti e dei giovani, arrivando a collaborare in modo continuativo con la Polizia Stradale, il Ministero dell’Interno e quello dell’Istruzione, come formatore e educatore nelle scuole.

In questo ambito rientra "Young Europe" dedicato al tema della sicurezza stradale, per sensibilizzare i giovani al problema. Idea nata «dopo averperso tanti amici sulle strade».

Prodotto nel 2011 dal Ministero dell'Interno, Polizia di Stato e dalla Commissione Europea realizzato con la collaborazione di Ania per la sicurezza stradale e con la supervisione scientifica del Dipartimento di Psicologia della Sapienza di Roma. Pellicola pluri-premiata, viene proiettato nel luglio 2012, come ‘evento speciale’, al Giffoni Film Festival, dove ottiene ampi consensi, per poi essere presentato al Parlamento Europeo nell’autunno dello stesso anno.

E' del 2013 il suo secondo lungometraggio, “Outing – Fidanzati per sbaglio”, di cui ha curato il soggetto, la sceneggiatura, la regia e il montaggio,protagonisti Nicolas Vaporidis e Andrea Bosca, assieme a Massimo Ghini, Claudia Potenza, Giulia Michelini e Camilla Ferranti.

ll film tratta diversi temi, dalla disoccupazione alla discriminazione, dalle raccomandazioni alla mafia, «la dimostrazione che l'Italia non è un paese in cui vige la meritocrazia».

Il film proiettato durante l'Aut Aut “Lovers” ha ricevuto moltissimi premi fuori dall’Italia: ha vinto come miglior film in diversi festival europei e statunitensi tra cui Fort Lauderdale.

Andrea, Giulia, Federico e Dafne i protagonisti di quattro storie dove in ognuna di queste assumono ruoli diversi: in ogni episodio volta le carte si rimescolano, e a ciascuno è assegnata una nuova identità .Una tela complessa che riproduce, attraverso vari personaggi, analoghe dinamiche di potere, gelosia, tradimenti ed egoismi.

Il pubblico che partecipa all'Aut Aut è la dimostrazione che gran parte degli Italiani ha voglia di cultura.

«Io mi auguro un futuro di libertà e lo si può ottenere sono con la cultura, gli ignoranti sono schiavi. Una persona colta non si fa fregare dagli slogan».