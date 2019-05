Cinema come impegno e cultura, torna l’amato ‘Kimera Iff’ sospeso nel 2018

TERMOLI. Siamo una città che ama il cinema e, a dispetto della chiusura di due delle tre storiche sale, non perdiamo occasione di dimostrarlo. Dalle seguitissime rassegne ‘Interferenze’ e ‘Tempi moderni’ agli affollati incontri con registi e critici del calibro di Andrea Segre, Roy Menarini, Matteo Vicino – solo per citare i più recenti – i termolesi rappresentano una piccola ‘resistenza culturale’ quando si tratta di settima arte.

Dopo i problemi che portarono alla rinuncia dello scorso anno, ecco dunque l’atteso ritorno del Kimera International Film Festival che, con ben sedici edizioni all’attivo (la 17esima è quella a venire), si conferma il più antico festival cinematografico della regione. La mancanza di fondi però, per un festival ancora considerato di nicchia, persiste, e l’edizione in arrivo è “in versione francescana”, stando al presidente del Kimera Cineclub Domenico Farina che con la scherzosa espressione vuole indicare mezzi e costi necessariamente contenuti per la realizzazione dell’evento.

Durante le serate, da oggi mercoledì 29 maggio a sabato 1 giugno a partire dalle 20:30, nel cortile della scuola ‘Oddo Bernacchia - Principe di Piemonte’ saranno proiettati in modo alterno i film finalisti divisi in tre categorie: quattro cortometraggi d’impegno sociale, quattro d’animazione e quindici lungometraggi. Oltre 150 i film pervenuti da tutto il globo, di cui circa 100 circa nella categoria lungometraggi di finzione. La cinematografia prevalente quest’anno è spagnola e russa, ma non mancano quattro lavori italiani. La proclamazione dei vincitori avverrà al termine dell’ultima serata, il primo giugno.

Le opere in gara sono state votate e selezionate da una giuria di qualità tutta nostrana, composta da:

Fabio Riccio, critico cinematografico nato a Napoli ma residente a Termoli, fondatore e a lungo presidente del circolo del cinema ‘Lino Lapenna’;

Luigi De Michele, talentuoso disegnatore e grafico che vanta collaborazioni con molte case editrici, soprattutto di fumetti, e musicisti;

Serena Manzoni, termolese d’adozione, dottoressa in Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo;

Marica Macchiagodena, cinefila e docente di lingua inglese presso il Liceo Artistico ‘Jacovitti’.

Non solo proiezioni, però: il dibattito e la diffusione della cultura cinematografica e dei suoi legami con le altre arti stanno particolarmente a cuore agli organizzatori del Kiff, che hanno previsto infatti quattro incontri culturali all’interno del festival, possibili grazie ad altrettanti ospiti.

Il primo è previsto proprio in apertura: Luigi De Michele (qui in veste di ospite oltre a quella di giurato) interverrà stasera dalle 20:50 sul tema “Cinema e fumetto: così diversi così uguali…?”

La serata di venerdì 31 vedrà invece il collettivo MateriaCinema discutere sulle difficoltà dei filmmaker nelle piccole realtà come quella molisana.

Ghiotta occasione per gli studenti del Liceo artistico ‘Jacovitti’ che nella mattinata di sabato 1 giugno incontreranno Deborah Farina, autrice di importati saggi cinematografici e regista documentarista, a presentare e mostrare loro il suo videoritratto “Tutti i colori di Sergio Martino” dedicato all’opera del maestro del cinema di genere.

Infine nella serata dello stesso giorno, prima delle proiezioni finali e della proclamazione dei vincitori, il giovane cantante e attore Angelo Fabrizio, volto di punta di Rai Gulp, parlerà di “Sogni e speranze al cinema” e del suo rapporto col piccolo e il grande schermo.

L’appuntamento col Kiff dunque, aperto a tutti e gratuito, è a partire da stasera fino alla notte di sabato 1 giugno nel cortile della scuola ‘Oddo Bernacchia – Principe di Piemonte’ in via Gioberti o, in caso di maltempo, nella palestra della stessa scuola.

Ulteriori dettagli e aggiornamenti sono consultabili sulla pagina Facebook ‘Kimera Iff’.