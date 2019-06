TERMOLI. Sabato primo giugno 2019 è stata inaugurata a Termoli, nel Castello Svevo, la mostra ToniDiVersi, partita da un progetto di pittura ad olio della classe quinta B e dell'insegnante Loredana Cerri della scuola Principe di Piemonte.

“ToniDiVersi” sta a significare i toni diversi dei colori ma anche i toni di versi di poesie e melodie; inoltre intende la diversità della classe in questi cinque anni creando così un mix di arti nella classe stessa. L'insegnante nell'illustrare lo scopo della mostra si è emozionata e ha raccontato un momento speciale in cui il tempo si è fermato e così la purezza della musica classica e l'ingenuità dei bambini si sono unite facendola stare quasi in paradiso.

Inoltre la maestra ha augurato ai bambini di avere una vita bella e piena di colori nella quale anche un colore grigio si potrà coprire con un colore forte. Durante la mostra, alcuni bambini hanno espresso un loro pensiero. Dopo ciò, l’esposizione ha avuto il via con dei piccoli "Ciceroni" a portata di mano. La mostra rimarrà aperta fino a mercoledì 5 giugno, tutti i giorni dalle 17:30 alle 19:30.