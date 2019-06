Vittorio Sgarbi a Guglionesi: scopriamo il Rinascimento visto da Sud

GUGLIONESI. “Sapere Aude: Ricordando Corrado Gizzi” conclude la festività in onore del santo Patrono Adamo a Guglionesi.

E, per l’occasione, l'evento, giunto alla sua VII edizione, vedrà la partecipazione di un ospite d'eccezione, il famoso critico d'arte Vittorio Sgarbi.

Vittorio Sgarbi terrà, nella Cripta della chiesa di Santa Maria Maggiore, una lectio magistralis da titolo “Rinascimento visto da sud: l’umanesimo tra i tesori d'Italia da scoprire, l'eco crivellesco di Michele Greco da Valona nella cultura adriatica”.

Proprio di Michele Greco di Valona sono i famosi dipinti portati all'Expo nel 2015, dove Vittorio Sgarbi li ha scelti per testimoniare artisticamente il cinquecento molisano. Oltre all’Expo, il dipinto è stato esposto nella mostra europea Maria Mater Misericordiae, a Cracovia in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù del 2016 e, infine, a Matera, la “Madonna con bambino tra i santi Giovanni Battista e Adamo di Guglionesi” è esposto per la mostra Rinascimento visto da Sud per Matera Capitale europea della Cultura 2019.

Il dipinto, facente parte del Trittico Madonna delle Grazie, è conservato nella Collegiata di Santa Maria Maggiore (la chiesa Madre) di Guglionesi. Il trittico dal 2011 è stato reintegrato nel patrimonio di Guglionesi. Proprio lì ci sarà l’incontro, dalle 17.30.