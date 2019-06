TERMOLI. Nell’ambito di azioni del Fondo Sociale Europeo nel settore “Arte, paesaggio, cittadinanza”, in particolare quella definita “Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”, si sono appena conclusi ben cinque progetti a cura della Scuola Bernacchia Brigida di Termoli.

Fortemente volute dalla Dirigente Matilde Tartaglia e approvate per il finanziamento con candidature originali e convincenti, le attività hanno consentito a circa 150 alunni di avvicinarsi alla bellezza dei nostri luoghi in modo approfondito e con tagli didattici inconsueti ed efficaci.

In questo quadro va segnalata, tra tante, la raffinata mostra collegata al progetto “Il Castello Svevo e Federico II – Alla scoperta di un vero Maschio”, inaugurata venerdì 6 giugno al piano inferiore del Plesso Brigida, in uno spazio espositivo ricavato per l’occasione.

Curata dal professor Giulio Corradi in veste di "esperto" e dalle due tutor che si sono avvicendate, Giulia De Rosa e Alessandra Liberatore, l’esposizione sviluppa attraverso l’utilizzo di tecniche plastiche, grafiche, pittoriche e fotografiche il tema iconico della “Torre Sveva”.

Particolarmente apprezzati dai visitatori i piccoli bassorilievi del Castello in ceramica incollati su tavolette di legno, ed i collage, realizzati con vecchi campionari di carte da parati.