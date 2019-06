TERMOLI. Per chi crede che il genio di Leonardo da Vinci sia già stato omaggiato in ogni modo possibile, lo stupore sarà doppio nell’ammirare le installazioni create dai ragazzi del Liceo artistico ‘Jacovitti’ e posizionate nei corridoi del Castello Svevo.

La tecnica usata per riprodurre opere e studi del maestro del Rinascimento è quella meticolosa e delicata del papercut, vale a dire l’intaglio della carta. Le due classi terze, degli indirizzi ‘pittura’ e ‘architettura’, si sono cimentate in questo lavoro certosino e imponente sotto la direzione di un mago del taglierino: Ufocinque, al secolo Matteo Capobianco, piemontese classe ‘81 che ha condotto i ragazzi in un progetto di alternanza scuola-lavoro davvero degno di nota.

Pur beneficiando dei sapienti consigli di Capobianco e della supervisione dei professori Marilena Caruso, Francesco Cobalto e Marianna Giordano, bozzetti e realizzazione sono interamente opera degli alunni: «Ci abbiamo lavorato in venticinque, in una sola settimana, ogni giorno dalle 9:00 alle 16:00» raccontano con emozione e orgoglio i talentuosi ragazzi.

Il risultato di questa impresa sono diciotto pannelli suddivisi in tre sezioni, dedicate rispettivamente alle macchine di Leonardo, alle sue opere pittoriche e studi anatomici e infine alla sua ‘Città ideale’. Arcate bianche attraverso le quali si può camminare accompagnati dagli studenti stessi, che in occasione della mostra divengono anche ciceroni e guidano i visitatori con sapienza e attenzione alla scoperta di questo omaggio - che arriva volutamente a cinquecento anni dalla scomparsa del maestro toscano.

In controluce si può ammirare tutta la delicatezza e la precisione del lavoro, ma anche la sua deperibilità; trattandosi di semplice carta di grammatura leggera, l’installazione è per sua natura soggetta a pieghe e curvature date dall’umidità del Castello. Un cambiamento che tuttavia non dispiace ai giovani artisti: «Può essere un effetto di pregio, ancor più aderente all’arte di Leonardo che era ariosa e piena di movimento».

Così, come bambini fra le lenzuola stese in terrazza, ci si lascia avvolgere dai drappi cartacei su cui sono incisi i progetti del Leonardo inventore – ingranaggi e macchine da guerra, biciclette ed elicotteri – per poi passare al Leonardo pittore e alla riproduzione di buona parte dei suoi più e meno noti studi anatomici e di opere iconiche quali l’Uomo vitruviano, la Gioconda, la Dama con l’ermellino, il Cenacolo.

A far colpo non è la riproposizione di immagini famose, operazione che del resto sarebbe stata piuttosto “facile”, ma piuttosto la quantità e la qualità dei dettagli nascosti in ogni angolo di ciascuno dei teli, la cui attenta osservazione richiederebbe molto più che una passeggiata di pochi minuti, oltre ai giochi di luci e ombre creati dal sole che filtra dalle finestre del Castello. Il consiglio infatti è quello di recarsi alla mostra prima del tramonto.

L’ultima ala gode di una colonna sonora fatta di rumori meccanici e acquei, perfetto sottofondo agli studi sulla cinquecentesca città ideale che Leonardo da Vinci nel suo periodo urbanista aveva immaginato sorgere sulle rive di canali navigabili. Questa sezione più delle altre beneficia della spiegazione delle giovani guide, che illustrano l’unione non immediatamente comprensibile di arte e ingegno nel progettare un centro abitato che fosse al tempo stesso bello, vivibile e funzionale.

L’allestimento si presta bene anche a essere ripercorso al contrario, per cogliere nuove prospettive ed esperienze sensoriali diverse.

Un’esposizione davvero sorprendente e un gruppo di giovani talenti in erba da tenere d’occhio, specie nel mare magnum di maldestri tentativi artistici che spesso affollano gli spazi espositivi del territorio: “Il castello di carta” è ancora visitabile fino a sabato 15 giugno compreso, tutte le sere dalle 19:00 alle 22:00.