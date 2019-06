TERMOLI. La nostra città non è sempre in prima pagina per cose negative, per fortuna, aggiungiamo noi: spesso ci capita di conoscere con piacere delle eccellenze nostrane e se poi sono giovani e di prospettiva, la cosa fa doppiamente piacere. Capita così che abbiamo incontrato Dalila Catenaro, 26 anni, studentessa a Teramo presso la facoltà di Giurisprudenza, che oltre a pensare di diventare un giorno una brillante principessa del foro, coltiva una grande passione quella di scrittrice di racconti, romanzi e favole e da anni a questa ne ha affiancato un'altra, quella per il cinema per cui scrive articoli e recensioni.

Tornando ai racconti, Dalila ha scritto il suo primo racconto storico-drammatico "La campana di Santa Caterina" ispirandosi ad un fatto avvenuto nella sua città natale Termoli, nel 1566, quando i Turchi invasero il piccolo borgo termolese; ha intrecciato sullo sfondo di questo drammatico evento la storia di due fratelli che non si sono mai amati, ma un evento tragico fa sì che uno dei due possa scoprire quale sia l'importanza dei legami familiari. Questo racconto è stato premiato nel dicembre 2018 a Francavilla al Mare ed è stato inserito nell'antologia "Racconti Abruzzo-Molise" edito da Historica Edizioni.

Il secondo racconto è una favola dal titolo "Uno sguardo inaspettato" che racconta la storia d'amore, alquanto complicata tra il sovrano di un piccolo regno e una giornalista di successo. Ma nonostante le avversità che complicano la liason d'amore, alla fine come in ogni favola che si rispetti tutti vissero felici e contenti. Questa favola è stata premiata sempre da Historica Edizioni lo scorso 15 giugno a Milano.

Il terzo racconto in cui si è cimentata la nostra Dalila narra la storia di una ragazza che s'innammora di un uomo violento e spregiudicato. Racconta il delicato e purtroppo ricorrente tema del femminicidio: la protagonista è vittima di un tentato femminicidio e in lei nasce la consapevolezza di aver commesso una serie di errori nel credere in un "amore malato". Anche questo racconto ha ottenuto un riconoscimento letterario: è stato insignito, sempre nel corrente mese, del "Premio Tortoreto alla Cultura 2019", come secondo classificato e inserito nell'Antologia promossa dal Comune di Tortoreto in collaborazione con l'Associazione Culturale "Insieme".